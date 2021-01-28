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28 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Devlet tarafından 8 geri ödemesiz yardım! Kimse farkında değil! Başvuru yapmak çok kolay... Devlet tarafından 8 geri ödemesiz yardım! Kimse farkında değil! Başvuru yapmak çok kolay...
Devlet tarafından vatandaşlara geri ödemesiz sosyal yardımlar verilmeye devam ediyor. Sosyal devlet olma gereğinin yerine getirilmesi amacıyla aile, eğitim ve barınma ödemeleri ön plana çıkıyor. Doğum yardımı, engelli, yaşlı ve barınma gibi birçok sosyal yardım ödemesi vatandaşlara ödeniyor. Sosyal yardımlardan yararlanmak için belirli kriterlerin yerine getirilmesi gerekiyor. Kurumlar tarafından değerlendirmelerin sona ermesinin ardından ödemeler PTT ve ATM'ler üzerinden ödeniyor.
Giriş Tarihi: 28.01.2021 18:47 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021 18:47
Devlet tarafından 8 geri ödemesiz yardım! Kimse farkında değil! Başvuru yapmak çok kolay. Devlet tarafından birçok sosyal yardım ödemesi ihtiyacı olan vatandaşlara ödeniyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerekli şartları yerine getiren vatandaşlara yapılan sosyal yardım ödemeleri birçok kişi tarafından bilinmiyor. ahaber.com.tr olarak tüm detayları yazımızda derledik. Pandemi döneminde devlet tarafından ödenen sosyal yardımlar vatandaşlara derin nefes aldırıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR DOĞUM YARDIMI
15.05.2015 tarihi ve sonrasında canlı doğum gerçekleştiren Türk vatandaşlarına ve Mavi Kart sahiplerine doğum yardımı yapılmaktadır.
Başvuru önceliği annenindir. Annenin Türk vatandaşı/Mavi kartlı ya da sağ olmaması halinde, başvuru aynı şartları taşıyan baba tarafından yapılır.
Birinci çocuk için 300 TL
İkinci çocuk için 400 TL
Üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL
BARINMA YARDIMLARI
Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara evlerinin bakım-onarımı, betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı ve afet kapsamında ev eşyası alımı için ayni veya nakdi olarak yapılan yardımlardır.
İhtiyaca göre ve yardım için belirlenmiş kriterlere haiz olmak kaydıyla ev onarımlarında 20.000.-TL, prefabrik ev yapımlarında 30.000.-TL, betonarme ev yapımlarında 40.000 TL'ye kadar destek verilir.
SOSYAL KONUT PROJESİ
Sosyal güvencesi olmayan, ihtiyaç sahibi vatandaşlara Toplu Konut İdaresi aracılığıyla ev yapımını kapsamaktadır.
Geri ödemeler 1+1 konutlar için ayda 100 TL; 2+1 konutlar için 130 TL olmak üzere 270 ayda tamamlanmaktadır.
YAKACAK YARDIMLARI
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından 3294 sayılı Kanun kapsamındaki ihtiyaç sahibi hanelere Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilen kömürün ulaştırılması şeklinde yakacak yardımı yapılmaktadır.
Kış ayları öncesinde, Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen sevkiyat programına göre teslimatlar gerçekleştirilmektedir.