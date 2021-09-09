ŞOK aktüel ürünler kataloğu 11-14 Eylül’de göz dolduran seçenekler! ŞOK hafta sonu fırsatlarında neler var?

ŞOK aktüel ürünler kataloğu 11-14 Eylül'de koltuktan kitaplara, tava tencerelerden cam ürünlere, sütlaç kasesi ve güveç gibi daha pek çok mutfak ürünlerinden kitap çeşitlerine pek çok ürün sizleri bekliyor olacak. ŞOK aktüel ürünler satışa sunulmadan alacaklarını belirlemek isteyenler haberimizden hangi ürünlerin olduğuna bakabilir, liste yapabilir. İşte merakla ve heyecanla araştırılmaya başlanan ŞOK hafta sonu fırsatları…