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Haberler Galeri ŞOK aktüel ürünler kataloğu 11-14 Eylül’de göz dolduran seçenekler! ŞOK hafta sonu fırsatlarında neler var?

ŞOK aktüel ürünler kataloğu 11-14 Eylül’de göz dolduran seçenekler! ŞOK hafta sonu fırsatlarında neler var?

Tüm illerden vatandaşlar en çok ziyaret edilen marketler zinciri olan ŞOK aktüel ürünler kataloğunu araştırıyor. Belirli tarihler arasında farklı kategoriden pek çok seçeneği uygun fiyatlarla satışa sunan ŞOK aktüelde 11-14 Eylül'de göz dolduran seçenekler dikkat çekiyor. Peki ŞOK hafta sonu fırsatlarında neler var? Özellikle mutfakta yardımcınız olacak birbirinden çeşitli ürünler ön plana çıkıyor. Ayrıca 25 TL üzeri alışverişe indirimler sizleri bekliyor.

Giriş Tarihi: 09.09.2021 13:14 Güncelleme Tarihi: 09.09.2021 13:14
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ŞOK aktüel ürünler kataloğu 11-14 Eylül’de göz dolduran seçenekler! ŞOK hafta sonu fırsatlarında neler var?

ŞOK aktüel ürünler kataloğu 11-14 Eylül'de koltuktan kitaplara, tava tencerelerden cam ürünlere, sütlaç kasesi ve güveç gibi daha pek çok mutfak ürünlerinden kitap çeşitlerine pek çok ürün sizleri bekliyor olacak. ŞOK aktüel ürünler satışa sunulmadan alacaklarını belirlemek isteyenler haberimizden hangi ürünlerin olduğuna bakabilir, liste yapabilir. İşte merakla ve heyecanla araştırılmaya başlanan ŞOK hafta sonu fırsatları…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ŞOK aktüel ürünler kataloğu 11-14 Eylül’de göz dolduran seçenekler! ŞOK hafta sonu fırsatlarında neler var?

Granit Desenli Cam Kapaklı
Karnıyarık/Derin Tencere

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ŞOK aktüel ürünler kataloğu 11-14 Eylül’de göz dolduran seçenekler! ŞOK hafta sonu fırsatlarında neler var?

Granit
Desenli
Kapaksız
Tava
ï 26 cm

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ŞOK aktüel ürünler kataloğu 11-14 Eylül’de göz dolduran seçenekler! ŞOK hafta sonu fırsatlarında neler var?

Delta Döküm Kek Kalıbı
• Özel titanyum kaplama iç kısım
• Çizilmeye karşı dayanıklı,
yapışmazlık
performansı

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ŞOK aktüel ürünler kataloğu 11-14 Eylül’de göz dolduran seçenekler! ŞOK hafta sonu fırsatlarında neler var?

Çelik Süzgeç Çeşitleri
ï Kulplu ürünler 0,50 mm kalınlık, Çap: 25x29 cm
ï Kulpsuz ürünler 0,40 mm kalınlık, Çap: 31x33 cm