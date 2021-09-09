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ŞOK aktüel ürünler kataloğu 11-14 Eylül’de göz dolduran seçenekler! ŞOK hafta sonu fırsatlarında neler var?
Tüm illerden vatandaşlar en çok ziyaret edilen marketler zinciri olan ŞOK aktüel ürünler kataloğunu araştırıyor. Belirli tarihler arasında farklı kategoriden pek çok seçeneği uygun fiyatlarla satışa sunan ŞOK aktüelde 11-14 Eylül'de göz dolduran seçenekler dikkat çekiyor. Peki ŞOK hafta sonu fırsatlarında neler var? Özellikle mutfakta yardımcınız olacak birbirinden çeşitli ürünler ön plana çıkıyor. Ayrıca 25 TL üzeri alışverişe indirimler sizleri bekliyor.
Giriş Tarihi: 09.09.2021 13:14Güncelleme Tarihi: 09.09.2021 13:14