09 Eylül 2021, Perşembe
İndirimli emeklilik fırsatı! 29 bin lira yerine sadece 9 bin lira ödenecek! 36 ay vade seçeneği ile...
Emekli olmak milyonlarca vatandaşın hayalini süslemeye devam ediyor. Yapılandırma kapsamında yer alan emeklilik için detaylar ise yakından takip ediliyor. Yapılandırma başvurularının süresi 1 ay uzatılırak 30 Eylül 2021 tarihinde sona erecek. Emekli olmak isteyenler prim borçlarını ihya ederek kolayca hayallerine kavuşabilecek. Sunulan fırsatla yaşı dolduğu halde emekli olamayanlara da fırsat doğdu. Yapılandırma hakkında detayları haberimizde topladık.
Giriş Tarihi: 09.09.2021 18:03
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