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İndirimli emeklilik fırsatı! 29 bin lira yerine sadece 9 bin lira ödenecek! 36 ay vade seçeneği ile...

Emekli olmak milyonlarca vatandaşın hayalini süslemeye devam ediyor. Yapılandırma kapsamında yer alan emeklilik için detaylar ise yakından takip ediliyor. Yapılandırma başvurularının süresi 1 ay uzatılırak 30 Eylül 2021 tarihinde sona erecek. Emekli olmak isteyenler prim borçlarını ihya ederek kolayca hayallerine kavuşabilecek. Sunulan fırsatla yaşı dolduğu halde emekli olamayanlara da fırsat doğdu. Yapılandırma hakkında detayları haberimizde topladık.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.09.2021 18:03
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İndirimli emeklilik fırsatı! 29 bin lira yerine sadece 9 bin lira ödenecek! 36 ay vade seçeneği ile...

İndirimli emeklilik fırsatı. 29 bin lira yerine sadece 9 bin lira ödenecek. 36 ay vade seçeneği ile ödemelerde vatandaşlara kolaylık sağlanmış olacak. Pandemi sürecinde devreye alınan yapılandırma kapsamında birçok vatandaş emeklilik fırsatı yakalıyor. Bunun yanında yaşı doldurduğu halde emekli olamayanlar da yapılandırmadan yararlanarak emeklilik imkanı buldu. İmkan dahilinde, 2 yıllık prim 29 bin lira yerine 9 bin liraya ihya edilecek. İşte, emeklilik için yapılandırmanın detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İndirimli emeklilik fırsatı! 29 bin lira yerine sadece 9 bin lira ödenecek! 36 ay vade seçeneği ile...

YAPILANDIRMA BAŞVURULARI 1 AY UZATILDI

31 Ağustos tarihinde sona ermesi planlanan yapılandırma yasası 1 ay daha uzatıldı. Bu yasa ile neredeyse borcunuzun yarısının silinmesinin yanı sıra emeklilik için de kapı açıldı. Vergi dairelerine, gümrük müdürlüklerine, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK), belediyelere ve alacakları yapılandırılan çok sayıda idareye başvurular, 30 Eylül 2021 Perşembe gününe kadar yapılabilecek. Son tarihi kaçırmayın.

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İndirimli emeklilik fırsatı! 29 bin lira yerine sadece 9 bin lira ödenecek! 36 ay vade seçeneği ile...

KREDİ İMKANI İLE YAPILANDIRMADAN YARARLANABİLİRSİNİZ

Yapılandırma yasasından yararlanarak emekli olmak isteyenler, nakit sıkıntısı yaşadığından başvuru yapamıyordu. Onun için de kolaylık sağlandı.

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İndirimli emeklilik fırsatı! 29 bin lira yerine sadece 9 bin lira ödenecek! 36 ay vade seçeneği ile...

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kamu bankalarıyla yaptığı anlaşma gereği emeklilik şartlarını yerine getirmesine rağmen borcu olanlara verilen kredi büyük avantaj sağlıyor.

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İndirimli emeklilik fırsatı! 29 bin lira yerine sadece 9 bin lira ödenecek! 36 ay vade seçeneği ile...

İhya sonucu emeklilik imkanı olan bir sigortalı ödeyeceği parayı kredi olarak kamu bankalarından alabilecek. Bunun için öncelikle SGK'ya giderek ihya sonucunda emekli olacağına dair bir yazı isteyecek. Bu yazı ile HalkBank, VakıfBank veya Ziraat Bankası'na gidilecek ve kredi çekilecek. Kredi direkt olarak banka tarafından SGK'ya aktarılacak.