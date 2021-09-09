İndirimli emeklilik fırsatı. 29 bin lira yerine sadece 9 bin lira ödenecek. 36 ay vade seçeneği ile ödemelerde vatandaşlara kolaylık sağlanmış olacak. Pandemi sürecinde devreye alınan yapılandırma kapsamında birçok vatandaş emeklilik fırsatı yakalıyor. Bunun yanında yaşı doldurduğu halde emekli olamayanlar da yapılandırmadan yararlanarak emeklilik imkanı buldu. İmkan dahilinde, 2 yıllık prim 29 bin lira yerine 9 bin liraya ihya edilecek. İşte, emeklilik için yapılandırmanın detayları...