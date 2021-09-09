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Haberler Galeri Emekli olursam ne kadar maaş alırım? SGK, SSK, Bağ-Kur 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama! En düşük miktar…

Emekli olursam ne kadar maaş alırım? SGK, SSK, Bağ-Kur 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama! En düşük miktar…

Milyonlarca çalışanın en merak ettiği soruların başında Emekli olursam ne kadar maaş alırım? Geliyor. Uzun yıllar emek verip çalıştıktan sonra yaşlılık hayatını rahat bir şekilde yaşamak isteyenler şimdi emekli olsalar ne kadar maaş alabileceklerini merak ediyor ve hesabını yapmak istiyor. Peki en düşük maaş miktarı ne kadar? Neye göre, nasıl belirleniyor? 2021 Ağustos ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla bu konu daha da netleşti. SGK, SSK, Bağ-Kur 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama işleminin nasıl yapıldığını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 09.09.2021 11:38
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Emekli olursam ne kadar maaş alırım? SGK, SSK, Bağ-Kur 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama! En düşük miktar…

Emekli olursam ne kadar maaş alırım? SGK, SSK, Bağ-Kur 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıkça yapılır oldu. Emekli olacağı günü iple çeken, aktif çalışma yaşamına devam eden milyonlarca vatandaş 4A (SSK), 4B (BAĞ-KUR) emekli maaşı hesaplaması ile ilgili bilgi edinmek istiyor. Zam oranlarıyla birlikte emekli maaşı hesaplaması hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli olursam ne kadar maaş alırım? SGK, SSK, Bağ-Kur 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama! En düşük miktar…

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

4A çalışanlarının emekli olduklarında kendilerine kaç lira yaşlılık aylığı bağlanacağını öğrenebildikleri internet uygulaması SGK'nın resmi sayfası üzerinden kullanılabiliyor. SGK emeklileri T.C kimlik no, SSK Sicil No, baba adı, nüfus il, doğum tarihi gibi bilgilerle ne kadar emekli maaşı alabileceklerini öğrenebiliyor.

SGK EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI

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Emekli olursam ne kadar maaş alırım? SGK, SSK, Bağ-Kur 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama! En düşük miktar…

BAĞ KUR EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

Bağkur hesaplama için aşağıda vermiş olduğumuz linke tıklayın. Açılan sayfada Kimliğimi Şimdi Doğrula butonuna tıklayın. Daha sonra T.C. kimlik numaranız ile E-Devlet şifrenizi giriniz. Yönlendirildiğiniz sayfada Kurumu kısmından esnaf mısınız yoksa tarımla mı uğraşıyorsunuz onu seçin. Daha sonra Sorgula seçeneğine tıklayarak işleminizi tamamlayınız.

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Emekli olursam ne kadar maaş alırım? SGK, SSK, Bağ-Kur 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama! En düşük miktar…

1. Aylığınız 4/b sisteminde hali hazırda kayıtlı olan hizmetinize göre bugün talep etmişsiniz gibi hesaplanmış olup yaklaşık bir değerdir.

2. Asıl aylık talep durumunda hizmetler ve kayıtlar incelendikten sonra hesaplanabilir. Bu ekranda hesaplanmış aylık resmi evrak olarak kullanılamaz.

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Emekli olursam ne kadar maaş alırım? SGK, SSK, Bağ-Kur 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama! En düşük miktar…

3. Hizmet bilgileri kurallara uygun girilmemişse aylık bu ekrandan hesaplanamaz.

4. 5400 günden az kayıtlı hizmeti bulunan kişiler için de aylık hesaplanamaz.Bu ekranda aylığınızın hesaplanması, aylığı hak ettiğiniz anlamına gelmez.