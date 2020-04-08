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ŞOK 8 Nisan 2020 aktüel kataloğu: ŞOK indirimleri sürprizlerle dolu! İşte, ŞOK aktüel ürünler kataloğu
ŞOK 8 Nisan kataloğundaki indirimli ürünler satışa çıktı. ŞOK marketlerin merakla beklenen çarşamba günü indirimleri belli oldu. Bebek ürünlerinin ağırlık verildiği katalogda kuruyemiş ürünleri de dikkat çekiyor. Birbirinden muhteşem sürpriz ürünlerin yer aldığı güncel kataloğu sayfamızda derledik. 8 Nisan indirimlerini eksiksiz şekilde buradan öğrenebilirsiniz. Peki, ŞOK'ta bu hafta neler var? İşte 8 Nisan 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...
Giriş Tarihi: 08.04.2020 10:39 Güncelleme Tarihi: 08.04.2020 10:44
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