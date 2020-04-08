ŞOK 8 Nisan 2020 aktüel kataloğu: ŞOK indirimleri sürprizlerle dolu! İşte, ŞOK aktüel ürünler kataloğu

ŞOK 8 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var? ŞOK müşterilerinin heyecanla beklediği çarşamba günü indirimleri başladı. Anneleri yakından ilgilendiren bebek ürünleri bu hafta satışa çıktı. Mama çeşitlerinden bebek oyuncakları ve kıyafetlerine kadar birçok ürün bu katalogda birleştirildi. Peki, ŞOK müşterilerini hangi ürünler bekliyor? ŞOK'ta çarşamba günü indirimleri neler? İşte 8 Nisan 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...