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Haberler Galeri Altın fiyatlarında son dakika: Çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç lira oldu? 8 Nisan için dikkat çeken altın yorumu

Altın fiyatlarında son dakika: Çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç lira oldu? 8 Nisan için dikkat çeken altın yorumu

Altın fiyatlarında son dakika... Çeyrek altın ve gram altın fiyatları son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sonrası yukarı yönlü hareketlilik yaşayan altın fiyatları yükseliş seyrini sürdürüyor. Altın uzmanlarından 8 Nisan için dikkat çeken altın yorumu geldi. Peki, altın fiyatları ne olacak? Gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum nedir? İşte 8 Nisan anlık altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 08.04.2020 12:19 Güncelleme Tarihi: 08.04.2020 12:24
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Altın fiyatlarında son dakika: Çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç lira oldu? 8 Nisan için dikkat çeken altın yorumu

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Gram altın güne yükselişle başladı. Türkiye'de en yaygın yatırım aracı olarak kullanılan altında koronavirüs etkileri devam ediyor. Yatırım yapmak isteyen ya da altın bozdurmak isteyen vatandaşlar güncel altın fiyatlarını araştırıyorlar. Peki, gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? Şu dakikalarda altın fiyatları ne kadar? İşte 8 Nisan anlık altın fiyatları...

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Altın fiyatlarında son dakika: Çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç lira oldu? 8 Nisan için dikkat çeken altın yorumu

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

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Altın fiyatlarında son dakika: Çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç lira oldu? 8 Nisan için dikkat çeken altın yorumu

UZMANLARDAN ALTIN YORUMU

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini söyledi.

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Altın fiyatlarında son dakika: Çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç lira oldu? 8 Nisan için dikkat çeken altın yorumu

Bugün, veri takviminin sakin olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.630 doların destek, 1.665 doların direnç konumunda bulunduğunu, gram altında ise 350 liranın destek olarak öne çıktığını söyledi.

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Altın fiyatlarında son dakika: Çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç lira oldu? 8 Nisan için dikkat çeken altın yorumu

ALTININ KİLOGRAMI 359 BİN 300 LİRAYA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi.