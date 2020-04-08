Altın fiyatlarında son dakika: Çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç lira oldu? 8 Nisan için dikkat çeken altın yorumu

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Gram altın güne yükselişle başladı. Türkiye'de en yaygın yatırım aracı olarak kullanılan altında koronavirüs etkileri devam ediyor. Yatırım yapmak isteyen ya da altın bozdurmak isteyen vatandaşlar güncel altın fiyatlarını araştırıyorlar. Peki, gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? Şu dakikalarda altın fiyatları ne kadar? İşte 8 Nisan anlık altın fiyatları...