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Altın fiyatlarında son dakika: Çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç lira oldu? 8 Nisan için dikkat çeken altın yorumu
Altın fiyatlarında son dakika... Çeyrek altın ve gram altın fiyatları son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sonrası yukarı yönlü hareketlilik yaşayan altın fiyatları yükseliş seyrini sürdürüyor. Altın uzmanlarından 8 Nisan için dikkat çeken altın yorumu geldi. Peki, altın fiyatları ne olacak? Gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum nedir? İşte 8 Nisan anlık altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 08.04.2020 12:19Güncelleme Tarihi: 08.04.2020 12:24