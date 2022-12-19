Sivas TOKİ 2+1, 3+1 daire kura sonuç öğrenme ekranı! TOKİ Sivas, SUŞEHRİ, MERKEZ, ŞARKIŞLA Nihai ve Yedek İSİM LİSTESİ

TOKİ Sosyal Konut projesi kapsamında inşaa edilen 2+1, 3+1 evlerin kura çekilişleri devam ediyor. Kura çekilişi başlayan TOKİ Sivas kura sonuçları arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. TOKİ Sivas, Suşehri, Merkez ve Şarkışla ilçelerinin isim listesi merak ediliyor. Peki TOKİ Sivas kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? İşte TOKİ Sivas kura sonuçları ile ilgili detaylar....

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 19.12.2022 15:38 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 15:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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