17 Mart 2024, Pazar
Sitelerde yönetim-ev sahibi krizi büyüyor! Yeni düzenleme yolda | Site sakinlerinin yasal hakları neler?
Yüzlerce sitede yönetim-site sakini arasında kavga yaşanıyor. Kimi sitelerde yüzde 200'leri bulan fahiş zamlar, hizmet alımlarındaki usulsüzlükler ve yönetimi bırakmayan şirketler nedeniyle yüzlerce şikayet bulunuyor. Konuyla ilgili olarak yönetim şirketlerine lisans şartı getirilmesi gündemde. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 17.03.2024 08:27 Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 08:27
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