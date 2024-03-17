17 Mart 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Sitelerde yönetim-ev sahibi krizi büyüyor! Yeni düzenleme yolda | Site sakinlerinin yasal hakları neler?

Sitelerde yönetim-ev sahibi krizi büyüyor! Yeni düzenleme yolda | Site sakinlerinin yasal hakları neler?

Yüzlerce sitede yönetim-site sakini arasında kavga yaşanıyor. Kimi sitelerde yüzde 200'leri bulan fahiş zamlar, hizmet alımlarındaki usulsüzlükler ve yönetimi bırakmayan şirketler nedeniyle yüzlerce şikayet bulunuyor. Konuyla ilgili olarak yönetim şirketlerine lisans şartı getirilmesi gündemde. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.03.2024 08:27 Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 08:27
  • 1
  • 11
Sitelerde yönetim-ev sahibi krizi büyüyor! Yeni düzenleme yolda | Site sakinlerinin yasal hakları neler?

Bu yıl ocak-şubat döneminde yapılan aidat zamları, apartman ve site sakinlerinde şok etkisi yarattı. Kimi sitelerde yüzde 200'ü bulan artışlar tepkilere yol açtı, vatandaşlar eylemlerle sesini duyurmaya çalıştı.

Fahiş aidat zamlarıyla site yönetim krizinin büyüdüğünü söyleyen Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Başkanı Suat Sandalcı, "Son birkaç ayda yüzlerce şikâyet maili aldık. İstanbul ağırlıkta ama Samsun'dan da bize ulaşanlar var. Vatandaş artık bıktık diyor. Gelen şikâyetler sonrası yaptığımız saha incelemesi de haklı olduklarını gösteriyor" diye konuştu.

  • 2
  • 11
Sitelerde yönetim-ev sahibi krizi büyüyor! Yeni düzenleme yolda | Site sakinlerinin yasal hakları neler?

Asgari ücret artışı nedeniyle aidatlara zammın kaçınılmaz olduğunu, ancak yüzde 40-50 bandında olması gereken artışın yüzde 150-200'e kadar çıktığını dile getiren Saldalcı, "Ayrıca güvenlik, temizlik gibi hizmetlerde usulsüz faturalar kesildiğini biliyoruz. Birçok sitede illegal gruplar yönetim bütçelerine göz koymuş durumda. Site sakinlerine düşen en önemli görev genel kurullara katılmak. Zamların, bütçelerin belirlendiği toplantılara maalesef katılım çok düşük" dedi.

  • 3
  • 11
Sitelerde yönetim-ev sahibi krizi büyüyor! Yeni düzenleme yolda | Site sakinlerinin yasal hakları neler?

ÇOĞU YETERSİZ
Bugün isteyen herkesin bir gün, hatta birkaç saat içinde site yönetim şirketi kurabildiğini belirten Sandalcı şunları söyledi: "Geçen yıl, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca, site yönetim hizmeti veren şirketlerle ilgili mevzuat çalışmaları yürütmek üzere yeni birim oluşturuldu. Bizler de kamu temsilcileri ile çalıştaylar yaparak yol haritasını belirledik. Site yönetim şirketlerine lisans şartı getirecek düzenlemenin Meclis'in açılmasıyla gündeme geleceğini düşünüyoruz. Bakanlık ve yeni kurulacak 'Tesis Yöneticileri Birliği', usul ve esasların belirlenmesi için çalışacak. Artık önüne gelen, bütçeye göz koyan yönetim şirketi kuramayacak. Bugün ülke genelinde yaklaşık 4 bin tesis yönetim şirketi var. Bunların yüzde 20-25'inin lisans alabileceğini düşünüyoruz. Maalesef yetersiz ve kötü niyetli firmalar çoğunlukta. İlk adım yönetim şirketleri, sonra apartman yöneticileri için de şartlar belirlenecek."

  • 4
  • 11
Sitelerde yönetim-ev sahibi krizi büyüyor! Yeni düzenleme yolda | Site sakinlerinin yasal hakları neler?

YENİ YASADA NELER OLACAK?
Suat Sandalcı, yönetim şirketleri için beklenen yasal düzenleme için şu bilgileri paylaştı:
- Önce meslek standartları belirlenecek, sonra buna göre tesis yönetim şirketlerine lisans verilecek. Lisansı olmayan faaliyet gösteremeyecek.

- Yöneticilere eğitimler verilecek ve sınavlarla yeterlilikleri ölçülecek.

- Şirketlerin adli sicil kayıtları kontrol edilecek, bugün gördüğümüz illegal oluşumların varlığına son verilecek.

- Yerli bir yazılım devreye girecek. Böylece sitelerdeki gelir gider kalemleri daha kolay denetlenecek, usulsüzlüklerin önüne geçilecek. Aynı zamanda bu yolla kat maliklerine ait kişisel bilgilerin güvenliği de sağlanacak."

  • 5
  • 11
Sitelerde yönetim-ev sahibi krizi büyüyor! Yeni düzenleme yolda | Site sakinlerinin yasal hakları neler?

İŞTE YASAL HAKLARINIZ
Apartmandaki yönetici ya da sitenizdeki yönetim şirketi sınırsız hak ve yetkilere sahip değil. Hürriyet'in haberine göre onları kat maliklerinin seçip, denetleyebileceğini ve memnun değilse de değiştirebileceğini anlatan Gayrimenkul Hukuku Derneği Kurucu Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, bilinmesi gereken kritik noktaları şöyle özetledi: