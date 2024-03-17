Sitelerde yönetim-ev sahibi krizi büyüyor! Yeni düzenleme yolda | Site sakinlerinin yasal hakları neler?

YENİ YASADA NELER OLACAK?

Suat Sandalcı, yönetim şirketleri için beklenen yasal düzenleme için şu bilgileri paylaştı:

- Önce meslek standartları belirlenecek, sonra buna göre tesis yönetim şirketlerine lisans verilecek. Lisansı olmayan faaliyet gösteremeyecek.

- Yöneticilere eğitimler verilecek ve sınavlarla yeterlilikleri ölçülecek.

- Şirketlerin adli sicil kayıtları kontrol edilecek, bugün gördüğümüz illegal oluşumların varlığına son verilecek.

- Yerli bir yazılım devreye girecek. Böylece sitelerdeki gelir gider kalemleri daha kolay denetlenecek, usulsüzlüklerin önüne geçilecek. Aynı zamanda bu yolla kat maliklerine ait kişisel bilgilerin güvenliği de sağlanacak."