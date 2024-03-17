5.851 TL taksitle 70 ay vadeli 700.000 TL kredi kampanyası başladı! Ziraat Bankası tabuları yıktı

Ziraat Bankası, ev sahibi olmak isteyenler için büyük bir kolaylık sunuyor. Kredi faiz oranlarının yükseldiği bu dönemde, Ziraat Bankası'nın başlattığı "Ortak Konut Kredisi Kampanyası" ile yüksek limitli kredi ihtiyaçlarına cevap veriliyor. Kamu bankaları arasında önemli bir yere sahip olan Ziraat Bankası, özellikle aylık geliri düşük olan bireylerin ev sahibi olma hayallerine destek oluyor. Bu yeni kampanya, birlikte hareket eden kişilerin kolaylıkla ev sahibi olmalarını hedefliyor, böylece kredi faiz oranlarındaki artışın oluşturduğu zorlukların üstesinden gelinmesi amaçlanıyor.