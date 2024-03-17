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Haberler Galeri 5.851 TL taksitle 70 ay vadeli 700.000 TL kredi kampanyası başladı! Ziraat Bankası tabuları yıktı

5.851 TL taksitle 70 ay vadeli 700.000 TL kredi kampanyası başladı! Ziraat Bankası tabuları yıktı

Ziraat Bankası, ev sahibi olmak isteyenler için büyük bir kolaylık sunuyor. Kredi faiz oranlarının yükseldiği bu dönemde, Ziraat Bankası'nın başlattığı "Ortak Konut Kredisi Kampanyası" ile yüksek limitli kredi ihtiyaçlarına cevap veriliyor. Kamu bankaları arasında önemli bir yere sahip olan Ziraat Bankası, özellikle aylık geliri düşük olan bireylerin ev sahibi olma hayallerine destek oluyor. Bu yeni kampanya, birlikte hareket eden kişilerin kolaylıkla ev sahibi olmalarını hedefliyor, böylece kredi faiz oranlarındaki artışın oluşturduğu zorlukların üstesinden gelinmesi amaçlanıyor.

Giriş Tarihi: 17.03.2024 11:06
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5.851 TL taksitle 70 ay vadeli 700.000 TL kredi kampanyası başladı! Ziraat Bankası tabuları yıktı

Ziraat Bankası, yükselen kredi faiz oranları sebebiyle kredi onayı almakta güçlük çeken ve özellikle konut kredisi kullanarak ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor. Asgari ücretli çalışanların bile rahatlıkla erişebileceği bu kampanya ile banka, ev sahibi olma hayalini kolaylaştırıyor.

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5.851 TL taksitle 70 ay vadeli 700.000 TL kredi kampanyası başladı! Ziraat Bankası tabuları yıktı

Kampanya Koşulları Neler?

Ziraat Bankası'nın sunduğu Ortak Konut Kredisi kampanyası, birden fazla kişinin gelirlerini birleştirerek yüksek meblağlarda kredi kullanmalarını ve böylece taksit ödemelerini daha kolay bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlıyor. Kampanya şartları şu şekilde belirlenmiştir:

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5.851 TL taksitle 70 ay vadeli 700.000 TL kredi kampanyası başladı! Ziraat Bankası tabuları yıktı
  • Kredi, düzenli gelire sahip olan en az 2 ve en fazla 5 kişi tarafından kullanılabilmektedir.
  • Kredi tutarı, alınacak konutun değerinin SPK lisanslı ekspertiz firmaları tarafından hazırlanan raporuna göre belirlenir. Bu tutar, BDDK tarafından belirlenen maksimum kredi miktarlarına uygun olarak ayarlanır.
  • Alınacak gayrimenkule ipotek konulması gerekmektedir. Banka tarafından ihtiyaç duyulması halinde, ek teminat talep edilebilir.

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5.851 TL taksitle 70 ay vadeli 700.000 TL kredi kampanyası başladı! Ziraat Bankası tabuları yıktı

Kredinin Avantajları Nelerdir?

Ziraat Bankası'nın Ortak Konut Kredisi kampanyası, birçok avantajı bir arada sunuyor:

  • Yüksek Tutarlarda Kredi: Birden fazla kişinin geliri ile daha yüksek tutarlarda kredi kullanımı mümkün hale geliyor.
  • Esnek Ödeme Planları: Ortaklar, kredi taksitlerini kendi bütçelerine göre daha rahat ödeyebiliyor.
  • Kolay Onay: Daha yüksek toplam gelir sayesinde kredi onay süreci kolaylaşıyor.

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5.851 TL taksitle 70 ay vadeli 700.000 TL kredi kampanyası başladı! Ziraat Bankası tabuları yıktı

70 ay vade ile 700.000 TL konut kredisi kullanacak olan kişiler için aylık taksit tutarları ve ödeme planları da belli oldu. İşte, Ziraat Bankası'nın avantajlı konut kredisi hesaplama detayları...