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Haberler Galeri 16 Milyon Emekliyi İlgilendiriyor! %22,70 - 24'lük Zamlı Maaş Tablosu Ayyuka Çıktı! EYT, 4A ve 4B'lilere Kuruşuna Kuruşuna Hesaplandı!

16 Milyon Emekliyi İlgilendiriyor! %22,70 - 24'lük Zamlı Maaş Tablosu Ayyuka Çıktı! EYT, 4A ve 4B'lilere Kuruşuna Kuruşuna Hesaplandı!

Bu yılın ikinci zammı Temmuz ayında emekliler için uygulanacak. Zam oranının belirlenmesinde ise ilk altı aylık enflasyon rakamları kritik bir rol oynayacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için son 2 ayda yüzde 11.54'lük bir artış gerçekleşti. Temmuz zammına dair ipuçları ise Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nden geldi. Bu anket sonuçları, zam oranının tahmin edilmesinde önemli bir gösterge oluşturuyor.

Giriş Tarihi: 17.03.2024 09:22 Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 09:34
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16 Milyon Emekliyi İlgilendiriyor! %22,70 - 24’lük Zamlı Maaş Tablosu Ayyuka Çıktı! EYT, 4A ve 4B’lilere Kuruşuna Kuruşuna Hesaplandı!

Temmuz ayı, emekliler için büyük bir merakla bekleniyor. Yılın ikinci yarısında uygulanacak olan zam oranının ne kadar olacağı konusu, milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Bu zam, özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ilk altı aylık enflasyon oranına göre belirlenecek. İşte merakla beklenen zam hakkında Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in yazısı...

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16 Milyon Emekliyi İlgilendiriyor! %22,70 - 24’lük Zamlı Maaş Tablosu Ayyuka Çıktı! EYT, 4A ve 4B’lilere Kuruşuna Kuruşuna Hesaplandı!

Ocak'ta Ne Oldu?

Yılın başında, emekliler için uygulanan zam oranı büyük bir memnuniyet yarattı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yüzde 37.57 oranında bir artışla yılı başladı. Buna ek olarak, yüzde 11.68 puanlık bir refah payı da eklenerek toplamda yüzde 49.25'lik bir artış sağlandı. Ayrıca, en düşük emekli aylığı 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltildi, bayram ikramiyeleri de yüzde 50 artırılarak 3 bin lira oldu.

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16 Milyon Emekliyi İlgilendiriyor! %22,70 - 24’lük Zamlı Maaş Tablosu Ayyuka Çıktı! EYT, 4A ve 4B’lilere Kuruşuna Kuruşuna Hesaplandı!

Temmuz Ayında Ne Bekleniyor?

Emekliler, Temmuz ayında yapılacak zam oranını öğrenmek için 3 Temmuz'u bekliyor. Ancak, ilk iki aylık enflasyon verileri ve Merkez Bankası'nın anket tahminleri baz alındığında, bir öngörüde bulunmak mümkün. Ocak ve Şubat aylarındaki enflasyon oranları sırasıyla yüzde 6.70 ve yüzde 4.53 olarak gerçekleşti. Bu oranlar, ilk iki ay için toplamda yüzde 11.54'lük bir artışı işaret ediyor.

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16 Milyon Emekliyi İlgilendiriyor! %22,70 - 24’lük Zamlı Maaş Tablosu Ayyuka Çıktı! EYT, 4A ve 4B’lilere Kuruşuna Kuruşuna Hesaplandı!

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Mart, Nisan ve Mayıs ayları için tahmin edilen enflasyon oranları sırasıyla yüzde 3.43, yüzde 3.42 ve yüzde 2.82. Eğer bu tahminler gerçekleşirse, 2024'ün ilk beş ayında enflasyon yüzde 22.67 olarak kaydedilecek. Bu oran, Haziran ayı enflasyonu ile birleştirilerek Temmuz zammı hesaplanacak.

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16 Milyon Emekliyi İlgilendiriyor! %22,70 - 24’lük Zamlı Maaş Tablosu Ayyuka Çıktı! EYT, 4A ve 4B’lilere Kuruşuna Kuruşuna Hesaplandı!

Yeni Maaşlar Nasıl Hesaplanıyor?

Zam oranlarının nasıl bir etki yaratacağı konusunda çeşitli örnekler mevcut. Örneğin, mevcut maaşı 7.100,00 TL olan bir emeklinin maaşı, yüzde 22.67'lik bir artışla 8.709,57 TL'ye, yüzde 24'lük bir artışla ise 8.804,00 TL'ye yükselecek. Bu hesaplamalar, maaş aralığı 7.100,00 TL'den 40.000,00 TL'ye kadar olan emekliler için yapılmıştır.