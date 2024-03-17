17 Mart 2024, Pazar
16 Milyon Emekliyi İlgilendiriyor! %22,70 - 24'lük Zamlı Maaş Tablosu Ayyuka Çıktı! EYT, 4A ve 4B'lilere Kuruşuna Kuruşuna Hesaplandı!
Bu yılın ikinci zammı Temmuz ayında emekliler için uygulanacak. Zam oranının belirlenmesinde ise ilk altı aylık enflasyon rakamları kritik bir rol oynayacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için son 2 ayda yüzde 11.54'lük bir artış gerçekleşti. Temmuz zammına dair ipuçları ise Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nden geldi. Bu anket sonuçları, zam oranının tahmin edilmesinde önemli bir gösterge oluşturuyor.
Giriş Tarihi: 17.03.2024 09:22 Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 09:34
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