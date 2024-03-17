16 Milyon Emekliyi İlgilendiriyor! %22,70 - 24’lük Zamlı Maaş Tablosu Ayyuka Çıktı! EYT, 4A ve 4B’lilere Kuruşuna Kuruşuna Hesaplandı!

Ocak'ta Ne Oldu?

Yılın başında, emekliler için uygulanan zam oranı büyük bir memnuniyet yarattı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yüzde 37.57 oranında bir artışla yılı başladı. Buna ek olarak, yüzde 11.68 puanlık bir refah payı da eklenerek toplamda yüzde 49.25'lik bir artış sağlandı. Ayrıca, en düşük emekli aylığı 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltildi, bayram ikramiyeleri de yüzde 50 artırılarak 3 bin lira oldu.