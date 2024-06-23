Sistem kökten uca değişti: IBAN'dan para transferinde yeni dönem! EFT, havale, FAST artık...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal teknolojilere yönelik adımlarını sıkı bir şekilde atmaya devam ediyor. Son olarak, FAST sistemine entegre edilen ve finansal işlemleri önemli ölçüde kolaylaştıran Ödeme İste Katman Servisi, sektörde adeta bir devrim niteliği taşıyor. Bu yenilik, alacaklıların borçlularına anlık ödeme taleplerini iletebilmesini sağlayarak, finansal ilişkilerin daha hızlı ve etkin bir şekilde yönetilmesine imkan tanıyor. Bu gelişme, Türkiye'nin dijitalleşme ve finansal teknolojiler alanındaki ilerleyişini bir kez daha gözler önüne seriyor.