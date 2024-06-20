20 Haziran 2024, Perşembe
5 bin ton altın keşfedilmeyi bekliyor! 300 milyar dolarlık cevher
Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Başkanı Mehmet Yılmaz, Ankara'da bir grup gazeteci ile yaptığı toplantıda, Türkiye'nin madencilik sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, Türkiye'nin altın ithalatına çözüm olarak altın üretiminin daha da artırılması gerektiğini vurgulayarak, "Türkiye'de, yapılmış bir modelleme çalışmasına göre, 6.500 ton metal altın potansiyeli var. Biz bunun 1.500 tonunun nerede olduğunu biliyoruz, üretmeye de başladık. Geriye kalan, yer altında bekleyen 5.000 ton var, bunun bugünkü değeri yaklaşık 300 milyar dolar civarında" ifadelerini kullandı.
Giriş: 20.06.2024 09:47 Güncelleme: 20.06.2024 09:47
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