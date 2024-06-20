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5 bin ton altın keşfedilmeyi bekliyor! 300 milyar dolarlık cevher

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Başkanı Mehmet Yılmaz, Ankara'da bir grup gazeteci ile yaptığı toplantıda, Türkiye'nin madencilik sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, Türkiye'nin altın ithalatına çözüm olarak altın üretiminin daha da artırılması gerektiğini vurgulayarak, "Türkiye'de, yapılmış bir modelleme çalışmasına göre, 6.500 ton metal altın potansiyeli var. Biz bunun 1.500 tonunun nerede olduğunu biliyoruz, üretmeye de başladık. Geriye kalan, yer altında bekleyen 5.000 ton var, bunun bugünkü değeri yaklaşık 300 milyar dolar civarında" ifadelerini kullandı.

ahaber.com.tr
Giriş: 20.06.2024 09:47 Güncelleme: 20.06.2024 09:47
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5 bin ton altın keşfedilmeyi bekliyor! 300 milyar dolarlık cevher

Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz, maden sektörüne yönelik açıklamalarda bulundu.

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5 bin ton altın keşfedilmeyi bekliyor! 300 milyar dolarlık cevher

"ALTINDAKİ DIŞ TİCARET AÇIĞININ 3'TE 1'İNİ KAPATMAMIZ ANLAMINA GELİR"

Altında dış ticaret açığı bulunduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Biz şu anda yıllık 2,5 milyar dolarlık altın üretiyoruz. Üretimde 100 tona çıkacağımız zaman bu rakam yaklaşık 8-9 milyar dolara yükselecek. Bu da altındaki dış ticaret açığının 3'te 1'ini kapatmamız anlamına gelir" açıklamasını yaptı.

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5 bin ton altın keşfedilmeyi bekliyor! 300 milyar dolarlık cevher

"YÜZDE 50'SİNİ TAMAMI YERLİ SERMAYE OLAN ŞİRKETLER ÜRETİYOR"

Türkiye'de, Bergama'daki altın madeninin 19 Mayıs 2001'de üretime başladığını hatırlatan Yılmaz, "Takip eden 10 yılda, Türkiye'deki üretimin tamamını yabancılar yapıyordu. Şu anda Türkiye'de üretilen altının yüzde 50'sini tamamı yerli sermaye olan şirketler üretiyor" bilgisini verdi.

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5 bin ton altın keşfedilmeyi bekliyor! 300 milyar dolarlık cevher

"BORDA UÇ ÜRÜN ÜRETMELİYİZ"

Bor madeniyle ilgili de açıklamalarda bulunan Yılmaz, "Belirli konularda uç ürüne gidersek, dünyada söz sahibi olma ihtimalimiz çok yüksek. Borda biz dünya rezervlerinin yaklaşık yüzde 70'ine sahibiz. Borda cevher veya ara ürün halinde satmak yerine uç ürün üretebilirsek, çok büyük bir katma değer oluştururuz. Örneğin; bir ton ham bor 300-500 dolar. Bunu ara ürüne çevirirseniz, bir ton ara ürüne dönüşmüş borun fiyatı 4 bin dolara kadar çıkıyor. Cam teknolojisi, zırh teknolojisini bu ülkede yaparsanız, bir ton ham borun değeri 500 bin dolara kadar çıkıyor" diye konuştu.

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5 bin ton altın keşfedilmeyi bekliyor! 300 milyar dolarlık cevher

"YEŞİL DÖNÜŞÜM, 9 KAT FAZLA MADENCİLİK DEMEK"

Uzun süredir ülkelerin gündeminde olan yeşil dönüşüm konusundan madenciliğin nasıl etkileneceğine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Yılmaz, yeşil dönüşümün mevcuttan 9 kat daha fazla madencilik yapmak anlamına geldiğini ifade etti. Yılmaz, "Fosil yakıtlardan uzaklaşalım, daha fazla yenilenebilir enerji kullanalım ve daha fazla batarya üretelim, elektriği depolayalım, güneş panelleri ve rüzgâr santralleri üretelim deniliyor. Bunun bugünkü tespitle faturası 9 kat daha fazla madencilik demek... Daha fazla lityum, kobalt, nikel, bakır, hatta altın bile daha fazla üretilmek zorunda" dedi.