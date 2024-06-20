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47 49 50 51 yaşla emeklilik kapısı açılıyor! 1998 2005 2008 sonrasına liste çıktı: İşte şahane yaş ve prim kılavuzu...

Emeklilik, bireylerin çalışma hayatlarının sonunda güvende ve rahat bir döneme adım atabilmeleri için hayati öneme sahip bir dönemdir. Her ülkede farklı sosyal güvenlik sistemleri tarafından belirlenen kriterlere bağlı olarak şekillenen bu dönem, emeklilik öncesi dikkatlice planlanmalıdır. Resmi kurumlar aracılığıyla sunulan emeklilik hesaplama araçları, bu süreci yönetmek isteyen bireylere büyük kolaylık sağlar.

ahaber.com.tr
Giriş: 20.06.2024 07:27 Güncelleme: 20.06.2024 07:27
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47 49 50 51 yaşla emeklilik kapısı açılıyor! 1998 2005 2008 sonrasına liste çıktı: İşte şahane yaş ve prim kılavuzu...

Emeklilik, bireylerin çalışma hayatlarının sonunda güvende ve rahat bir döneme adım atabilmeleri için hayati öneme sahip bir dönemdir. Her ülkede farklı sosyal güvenlik sistemleri tarafından belirlenen kriterlere bağlı olarak şekillenen bu dönem, emeklilik öncesi dikkatlice planlanmalıdır. Resmi kurumlar aracılığıyla sunulan emeklilik hesaplama araçları, bu süreci yönetmek isteyen bireylere büyük kolaylık sağlar. Çalışma geçmişi, prim ödemeleri ve emeklilik yaşları gibi önemli faktörleri dikkate alarak, bu araçlar emeklilik maaşı ve emeklilik tarihi gibi kritik bilgileri sunar. Bu sayede bireyler, emeklilik dönemlerini daha bilinçli ve güvenli bir şekilde planlayabilirler.

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47 49 50 51 yaşla emeklilik kapısı açılıyor! 1998 2005 2008 sonrasına liste çıktı: İşte şahane yaş ve prim kılavuzu...

ERKEKLER İÇİN TABLO

Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi Yıl Şartıyla Prim Gün Sayısı Emeklilik Yaşı Şartı

31.12.2008 ve sonrası 7100 gün 60 yaş

09.09.1999 ~ 31.12.2008 7000 gün 60 yaş

24.11.1998 ~ 08.09.1999 25 yıl; 5975 gün 58 yaş

24.05.1997 ~ 23.11.1998 25 yıl; 5900 gün 57 yaş

24.11.1995 ~ 23.05.1997 25 yıl; 5825 gün 56 yaş

24.05.1994 ~ 23.11.1995 25 yıl; 5750 gün 55 yaş

24.11.1992 ~ 23.05.1994 25 yıl; 5675 gün 54 yaş

24.05.1991 ~ 23.11.1992 25 yıl; 5600 gün 53 yaş

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47 49 50 51 yaşla emeklilik kapısı açılıyor! 1998 2005 2008 sonrasına liste çıktı: İşte şahane yaş ve prim kılavuzu...

24.11.1989 ~ 23.05.1991 25 yıl; 5525 gün 52 yaş

24.05.1988 ~ 23.11.1989 25 yıl; 5450 gün 51 yaş

24.11.1986 ~ 23.05.1988 25 yıl; 5375 gün 50 yaş

24.05.1985 ~ 23.11.1986 25 yıl; 5300 gün 49 yaş

24.11.1983 ~ 23.05.1985 25 yıl; 5225 gün 48 yaş

24.05.1982 ~ 23.11.1983 25 yıl; 5150 gün 47 yaş

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47 49 50 51 yaşla emeklilik kapısı açılıyor! 1998 2005 2008 sonrasına liste çıktı: İşte şahane yaş ve prim kılavuzu...

24.11.1980 ~ 23.05.1982 25 yıl; 5075 gün 46 yaş

24.05.1979 ~ 23.11.1980 25 yıl; 5000 gün 45 yaş

09.09.1976 ~ 23.05.1979 25 yıl; 5000 gün 44 yaş

08.09.1976 ve öncesi 25 yıl; 5000 gün yaş şartı yok

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47 49 50 51 yaşla emeklilik kapısı açılıyor! 1998 2005 2008 sonrasına liste çıktı: İşte şahane yaş ve prim kılavuzu...

KADINLAR İÇİN TABLO

Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi Yıl Şartıyla Prim Gün Sayısı Emeklilik Yaşı Şartı

31.12.2008 ve sonrası 7100 gün 58 yaş

09.09.1999 ~ 31.12.2008 7000 gün 58 yaş

24.05.1999 ~ 08.09.1999 20 yıl; 5975 gün 56 yaş

24.05.1998 ~ 23.05.1999 20 yıl; 5975 gün 55 yaş

24.05.1997 ~ 23.05.1998 20 yıl; 5975 gün 54 yaş

24.05.1996 ~ 23.05.1997 20 yıl; 5900 gün 53 yaş