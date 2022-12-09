SİNOP TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇ EKRANI! Boyabat, Merkez, Saraydüzü, Dikmen...2+1,3+1 TOKİ Sinop kura sonuçları İSİM LİSTESİ!

TOKİ SİNOP KONUTLARI HANGİ İLÇELERDE?

TOKİ tarafından 81 ilde 250 bin sosyal konut projesi çerçevesinde Sinop merkez ilçede 200, Boyabat'ta 159, Saraydüzü'nde 150, Dikmen'de 88 ve Ayancık'ta 79 konut olmak üzere toplamda 676 konut için çalışmalar başladı.