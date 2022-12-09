HaberlerGaleriSİNOP TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇ EKRANI! Boyabat, Merkez, Saraydüzü, Dikmen...2+1,3+1 TOKİ Sinop kura sonuçları İSİM LİSTESİ!
SİNOP TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇ EKRANI! Boyabat, Merkez, Saraydüzü, Dikmen...2+1,3+1 TOKİ Sinop kura sonuçları İSİM LİSTESİ!
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında kura çekim heyecanı devam ederken çekilişlerde dördüncü etaba girildi. TOKİ 2022 konut projesi kapsamında Sinop'ta 600 konuttan oluşan 2+1 ve 3+1 dairelerin hak sahipleri çekilen kura sonucunda belli olacak. Peki, TOKİ Sinop kura çekim sonuçları açıklandı mı? İşte, TOKİ Sinop kura çekimi isim isim liste...
Giriş Tarihi: 09.12.2022 22:06Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 22:15