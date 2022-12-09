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Haberler Galeri SİNOP TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇ EKRANI! Boyabat, Merkez, Saraydüzü, Dikmen...2+1,3+1 TOKİ Sinop kura sonuçları İSİM LİSTESİ!

SİNOP TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇ EKRANI! Boyabat, Merkez, Saraydüzü, Dikmen...2+1,3+1 TOKİ Sinop kura sonuçları İSİM LİSTESİ!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında kura çekim heyecanı devam ederken çekilişlerde dördüncü etaba girildi. TOKİ 2022 konut projesi kapsamında Sinop'ta 600 konuttan oluşan 2+1 ve 3+1 dairelerin hak sahipleri çekilen kura sonucunda belli olacak. Peki, TOKİ Sinop kura çekim sonuçları açıklandı mı? İşte, TOKİ Sinop kura çekimi isim isim liste...

Giriş Tarihi: 09.12.2022 22:06 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 22:15
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SİNOP TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇ EKRANI! Boyabat, Merkez, Saraydüzü, Dikmen...2+1,3+1 TOKİ Sinop kura sonuçları İSİM LİSTESİ!

İl İl devam eden TOKİ kura çekilişlerinin yeni takvimi yayınlandı. Sinop'ta yaşayan vatandaşlar, TOKİ kura çekilişi sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sorgulanıyor.İşte, TOKİ Sinop kura sonuçları isim isim liste....

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SİNOP TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇ EKRANI! Boyabat, Merkez, Saraydüzü, Dikmen...2+1,3+1 TOKİ Sinop kura sonuçları İSİM LİSTESİ!

TOKİ kura çekilişleri üç etabı tamamlanırken, dördüncü etapta yer alan Sinop için hak sahibi belirleme kurası 10 Aralık Cumartesi günü Sinop Kültür Merkezi'nde saat 10.00'da başlayacak.

TOKİ SİNOP KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

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SİNOP TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇ EKRANI! Boyabat, Merkez, Saraydüzü, Dikmen...2+1,3+1 TOKİ Sinop kura sonuçları İSİM LİSTESİ!

SİNOP TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA

Kura çekimini canlı olarak izleyemeyecek olan kişiler ise çekiliş tamamlandıktan sonra TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden sorgulama yapabilecekler.

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SİNOP TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇ EKRANI! Boyabat, Merkez, Saraydüzü, Dikmen...2+1,3+1 TOKİ Sinop kura sonuçları İSİM LİSTESİ!

TOKİ SİNOP KONUTLARI HANGİ İLÇELERDE?

TOKİ tarafından 81 ilde 250 bin sosyal konut projesi çerçevesinde Sinop merkez ilçede 200, Boyabat'ta 159, Saraydüzü'nde 150, Dikmen'de 88 ve Ayancık'ta 79 konut olmak üzere toplamda 676 konut için çalışmalar başladı.

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SİNOP TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇ EKRANI! Boyabat, Merkez, Saraydüzü, Dikmen...2+1,3+1 TOKİ Sinop kura sonuçları İSİM LİSTESİ!

Ayrıca Saraydüzü ilçesinde yapılacak 150 konut için ise başvuru sayısı az olması nedeniyle kura çekimi yapılmayacağı öğrenildi.