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Emekli 1 Ocak zammı açığa çıktı! Duyan düğün bayram edecek! En düşük 5 bin 345 TL! Tabloya bak maaşını öğren!

Milyonlarca emeklinin Ocak zammı için yeni ipuçları gelmeye başladı. 2022 yılının ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak emekliler yeni hesaplamaları yakından takip ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 5 ayda 14.05 zam oluştu. Ocak zammı için TÜİK tarafından açıklanacak son veri belirleyici etkide olacak. Peki, emekli Ocak zammı ne kadar olacak? SSK-Bağkur emeklilerinin aylıkları ne kadar olacak? İşte en düşük maaş için hesaplamalar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.12.2022 22:04
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Emekli 1 Ocak zammı açığa çıktı! Duyan düğün bayram edecek! En düşük 5 bin 345 TL! Tabloya bak maaşını öğren!

SON DAKİKA! Emekli Ocak zammı için yeni ipuçları geldi. Aralık ayının ortasına geldiğimiz dönemde zammın belirlenmesinde son viraja girildi. Zam oranı için belirleyici etkenler arasında yer alan enflasyon rakamları belli oluyor. Kasım ayı enflasyon verisinin belli olmasıyla emeklilerin zam oranı büyük ölçüde şekillendi. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli Ocak zam oranı ne kadar olacak? sorularına yanıt aranıyor. İşte maaşını merak edenler için hesaplamalar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli 1 Ocak zammı açığa çıktı! Duyan düğün bayram edecek! En düşük 5 bin 345 TL! Tabloya bak maaşını öğren!

Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Bunun 5 aylık döneminin verisi bugün ortaya çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 14.05 olarak gerçekleşti. Geriye sadece tek veri kaldı. Aralık enflasyonu da Ocak ayı başında açıklanacak ve emeklilerin zam oranı kesinleşecek.

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Emekli 1 Ocak zammı açığa çıktı! Duyan düğün bayram edecek! En düşük 5 bin 345 TL! Tabloya bak maaşını öğren!

EMEKLİLER EN AZ NE KADAR ALACAK?

5 aylık enflasyona göre en düşük maaş esnaf emeklilerinde 4 bin 197 liradan 4 bin 786 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 345 liraya yükselecek.

Temmuz ayında en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 335, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 905 liraya çıkmış, bu ödemeler taban aylık düzenlemesiyle 3 bin 500 liraya tamamlanmıştı.

5 aylık enflasyona göre en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 803 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda ise 3 bin 313 liraya yükselecek.

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Emekli 1 Ocak zammı açığa çıktı! Duyan düğün bayram edecek! En düşük 5 bin 345 TL! Tabloya bak maaşını öğren!

REFAH PAYI GÜNDEMDE

Ocak ayında halen 3 bin 500 lira olan taban emekli aylığı tutarında artış yapılması bekleniyor. Bu durumda maaşlara Ocak zammı yansıtılacak, belirlenen yeni taban aylığın altında kalan maaşlar bu tutara tamamlanarak ödenecek.

Ayrıca emeklilerin zam oranına bir refah payı da eklenmesi bekleniyor. Bu konu da önümüzdeki günlerde belli olacak. En geç 3 Ocak'ta açıklanması bekleniyor.

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Emekli 1 Ocak zammı açığa çıktı! Duyan düğün bayram edecek! En düşük 5 bin 345 TL! Tabloya bak maaşını öğren!

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK (TL)

Mevcut maaş: 3.500
Enflasyona göre yeni maaş 3.991,75

Mevcut maaş: 3.600
Enflasyona göre yeni maaş 4.105,80

Mevcut maaş: 3.700
Enflasyona göre yeni maaş 4.219,85

Mevcut maaş: 3.800
Enflasyona göre yeni maaş 4.333,90