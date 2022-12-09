09 Aralık 2022, Cuma
Emekli 1 Ocak zammı açığa çıktı! Duyan düğün bayram edecek! En düşük 5 bin 345 TL! Tabloya bak maaşını öğren!
Milyonlarca emeklinin Ocak zammı için yeni ipuçları gelmeye başladı. 2022 yılının ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak emekliler yeni hesaplamaları yakından takip ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 5 ayda 14.05 zam oluştu. Ocak zammı için TÜİK tarafından açıklanacak son veri belirleyici etkide olacak. Peki, emekli Ocak zammı ne kadar olacak? SSK-Bağkur emeklilerinin aylıkları ne kadar olacak? İşte en düşük maaş için hesaplamalar...
Giriş Tarihi: 09.12.2022 22:04
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