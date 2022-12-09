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Haberler Galeri 2022 TOKİ İSTANBUL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 TOKİ Arnavutköy kura sonuçları hangi tarihte belli olacak?

2022 TOKİ İSTANBUL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 TOKİ Arnavutköy kura sonuçları hangi tarihte belli olacak?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekimi heyecanı devam ederken, milyonlarca vatandaş İstanbul'daki kura çekilişlerine odaklanmış durumda. İstanbul genelinde toplam 50 bin konut inşa edilecek.Peki, İstanbul Arnavutköy kura çekimi ne zaman, kura tarihleri açıklandı mı? İşte, merak edilenler...

Giriş Tarihi: 09.12.2022 23:32 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 23:36
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2022 TOKİ İSTANBUL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 TOKİ Arnavutköy kura sonuçları hangi tarihte belli olacak?

TOKİ kura çekimi heyecanı devam ederken kura çekimi işlemlerinde 4.etaba geçildi. Milyonlarca vatandaş, TOKİ Arnavutköy çekilişi ne zaman? sorusuna yanıt arıyor.Peki, TOKİ Arnavutköy çekilişi ne zaman? TOKİ Arnavutköy çekilişi hangi tarihte yapılacak?

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2022 TOKİ İSTANBUL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 TOKİ Arnavutköy kura sonuçları hangi tarihte belli olacak?

TOKİ ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER, ÇATALCA, TUZLA, SİLİVRİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edecek. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı.

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2022 TOKİ İSTANBUL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 TOKİ Arnavutköy kura sonuçları hangi tarihte belli olacak?

TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekimi tarihleri takvimi yayınlandığında haberimizden öğrenebilirsiniz.

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2022 TOKİ İSTANBUL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 TOKİ Arnavutköy kura sonuçları hangi tarihte belli olacak?

TOKİ İSTANBUL ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" sözleriyle tarihi sürecin başladığını duyurmuştu. Mersin, Hatay, Adana, Aksaray, Konya kura çekiliş tarihleri henüz belli olmadı. Sosyal konut projesi kapsamında ilk olarak Ardahan ve Şırnak'ta kuralar çekildi. Arnavutköy için çekilecek kura çekiminin tarihi henüz belli değil.

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2022 TOKİ İSTANBUL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 TOKİ Arnavutköy kura sonuçları hangi tarihte belli olacak?

TOKİ 4. ETAP KURA TAKVİMİ BELLİ OLDU

250 bin konutta 4. etap sosyal konut kura çekilişi 12-19 Aralık 2022 tarihleri arasında 7 ilde 15 bin 566 konut için gerçekleştirilecek.