10 Aralık 2022, Cumartesi
2022 TOKİ İSTANBUL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 TOKİ Arnavutköy kura sonuçları hangi tarihte belli olacak?
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekimi heyecanı devam ederken, milyonlarca vatandaş İstanbul'daki kura çekilişlerine odaklanmış durumda. İstanbul genelinde toplam 50 bin konut inşa edilecek.Peki, İstanbul Arnavutköy kura çekimi ne zaman, kura tarihleri açıklandı mı? İşte, merak edilenler...
Giriş Tarihi: 09.12.2022 23:32 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 23:36
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