2022 TOKİ İSTANBUL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 TOKİ Arnavutköy kura sonuçları hangi tarihte belli olacak?

TOKİ İSTANBUL ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" sözleriyle tarihi sürecin başladığını duyurmuştu. Mersin, Hatay, Adana, Aksaray, Konya kura çekiliş tarihleri henüz belli olmadı. Sosyal konut projesi kapsamında ilk olarak Ardahan ve Şırnak'ta kuralar çekildi. Arnavutköy için çekilecek kura çekiminin tarihi henüz belli değil.