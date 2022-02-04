Sinop Nükleer Güç Santralinin tarihi netleşiyor! Türkiye enerjide önemli noktaya gelecek

Başkan Erdoğan önceki gün yaptığı açıklamada Türkiye'nin enerji arz ve güvenliğinin sağlanması açısından nükleer santrallerin ve bu kapsamda Türkiye'nin ilk NGS'si olan Akkuyu'nun önemine değinirken, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun başını çektiği iftiracı gruba ise "Enerji yatırımlarını sabote etmeye kalkmayın" çağrısında bulundu.