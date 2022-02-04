04 Şubat 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Sinop Nükleer Güç Santralinin tarihi netleşiyor! Türkiye enerjide önemli noktaya gelecek

Sinop Nükleer Güç Santralinin tarihi netleşiyor! Türkiye enerjide önemli noktaya gelecek

Sinop Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) zemin etüt çalışmaları devam ediyor.Başkan Recep Tayyip Erdoğan`ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu`nun Türkiye`nin enerji çeşitliliğine yönelik başlattığı Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesi çalışmalarını karalaması sonrasında müjdelediği "ikinci nükleer santral geliyor" ifadelerinin detayları netleşti. Yine 4 reaktörden oluşacak Sinop Nükleer Güç Santrali Projesi`nin yatırım bedeli de 20 milyar dolar olacak. İnceburun mevkiinde yapılacak olan santral için süreç ÇED`e yönelik itirazların değerlendirilmesi sonrasında hızlanacak.

Giriş Tarihi: 04.02.2022 12:23 Güncelleme Tarihi: 04.02.2022 12:36
  • 1
  • 19
Sinop Nükleer Güç Santralinin tarihi netleşiyor! Türkiye enerjide önemli noktaya gelecek

Başkan Erdoğan önceki gün yaptığı açıklamada Türkiye'nin enerji arz ve güvenliğinin sağlanması açısından nükleer santrallerin ve bu kapsamda Türkiye'nin ilk NGS'si olan Akkuyu'nun önemine değinirken, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun başını çektiği iftiracı gruba ise "Enerji yatırımlarını sabote etmeye kalkmayın" çağrısında bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 19
Sinop Nükleer Güç Santralinin tarihi netleşiyor! Türkiye enerjide önemli noktaya gelecek
Konuşmasında "Bak Bay Kemal, yakında ikinci nükleer enerji santrali de geliyor. Biz durmuyoruz, çalışıyoruz" diyen Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Türkiye'nin ikinci NGS'si olacak olan Sinop Nükleer Güç Santraline yönelik çalışmalarda gelinen son durum da merak konusu oldu.
  • 3
  • 19
Sinop Nükleer Güç Santralinin tarihi netleşiyor! Türkiye enerjide önemli noktaya gelecek

SİNOP NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ İNCEBURUN MEVKİİNDE YAPILACAK
Sinop İnceburun mevkiinde, Elektrik Üretim AŞ'ye ait EUAS International ICC Merkezi Jersey Adaları Türkiye Merkez Şubesi tarafından yapılması planlanan, 4 reaktörden oluşacak Sinop Nükleer Güç Santrali Projesi'nin yatırım bedeli de 20 milyar dolar olacak.

  • 4
  • 19
Sinop Nükleer Güç Santralinin tarihi netleşiyor! Türkiye enerjide önemli noktaya gelecek
NGS'ye ilişkin 3 bin 222 sayfalık nihai Çevresel Etki Değerlendirme Raporu (ÇED) onaylanırken, ÇED'e ilişkin yapılan itirazların değerlendirilmesi sonrasında süreç hızlanacak.
  • 5
  • 19
Sinop Nükleer Güç Santralinin tarihi netleşiyor! Türkiye enerjide önemli noktaya gelecek

DİKKAT ÇEKEN TARİH: 10 YIL SONRA DEVREYE ALINMASI PLANLANIYOR

Sahada kazı çalışmalarına bu yıl başlanması planlanırken, ilk reaktörün ise kazı çalışmalarının başlamasından 10 yıl sonra devreye alınması planlanıyor. Nükleer santralde yakıt olarak uranyum dioksit kullanılacak.