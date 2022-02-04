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Sinop Nükleer Güç Santralinin tarihi netleşiyor! Türkiye enerjide önemli noktaya gelecek
Sinop Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) zemin etüt çalışmaları devam ediyor.Başkan Recep Tayyip Erdoğan`ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu`nun Türkiye`nin enerji çeşitliliğine yönelik başlattığı Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesi çalışmalarını karalaması sonrasında müjdelediği "ikinci nükleer santral geliyor" ifadelerinin detayları netleşti. Yine 4 reaktörden oluşacak Sinop Nükleer Güç Santrali Projesi`nin yatırım bedeli de 20 milyar dolar olacak. İnceburun mevkiinde yapılacak olan santral için süreç ÇED`e yönelik itirazların değerlendirilmesi sonrasında hızlanacak.
Giriş Tarihi: 04.02.2022 12:23Güncelleme Tarihi: 04.02.2022 12:36