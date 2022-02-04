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Haberler Galeri Emekli maaşlarında artış yaşanacak! Onaylandığı an alt sınır 6 bin 826 TL'ye yükselecek! Emekli maaşı, ek ödeme ve ikramiyeler...

Emekli maaşlarında artış yaşanacak! Onaylandığı an alt sınır 6 bin 826 TL'ye yükselecek! Emekli maaşı, ek ödeme ve ikramiyeler...

3600 ek gösterge için atılan adımlar yakından takip ediliyor. 3600 ek göstergenin devreye alınmasının ardından birçok meslek grubunda maaş ve ikramiyelerde artış yaşanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Artık söylem olmaktan çıkardık. Geri dönüşü yok artık. Kanun hükmündedir. Bakanlık içinde çalışmalarımızı yaptık." diye konuştu. Diğer yandan 3600 ek göstergenin emekli maaşlarını nasıl etkileyeceği merak ediliyor. Hal böyle olunca, "3600 ek gösterge son durum ne, maaşları nasıl etkileyecek" sorusuna yanıt aranıyor. İşte, konu hakkında son gelişmeler haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.02.2022 19:32
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Emekli maaşlarında artış yaşanacak! Onaylandığı an alt sınır 6 bin 826 TL’ye yükselecek! Emekli maaşı, ek ödeme ve ikramiyeler...

Emekli maaşlarında artış yaşanacak! Onaylandığı an alt sınır 6 bin 826 TL'ye yükselecek! Emekli maaşı, ek ödeme ve ikramiyeler... 3600 ek gösterge için son dakika gelişmeler yaşanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından konu hakkında son dakika açıklamalar geldi. Çalışmaların hız kazandığı 3600 ek göstergede gelinen son durum ve detaylar merak ediliyor. 2022 emekli maaşlarına yapılan zam oranlarının netleşmesinin ardından 3600 ek gösterge ile aynı yıl içinde bir kere daha maaşlarda artış yaşanacak. İşte, 3600 ek gösterge için detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli maaşlarında artış yaşanacak! Onaylandığı an alt sınır 6 bin 826 TL’ye yükselecek! Emekli maaşı, ek ödeme ve ikramiyeler...

BAKAN BİLGİN DUYURDU: 3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bakan Bilgin, milyonların beklediği müjdeyi duyurarak en geç Mayıs ya da Haziran ayında konunun meclise taşınacağını bildirdi;

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Emekli maaşlarında artış yaşanacak! Onaylandığı an alt sınır 6 bin 826 TL’ye yükselecek! Emekli maaşı, ek ödeme ve ikramiyeler...

"Bakanlık içinde çalışma tamamlandı bitti. Sendikalarımızla müzakere edeceğiz. Kamunun diğer kuruluşlarıyla onlarla müzakere edeceğiz. Meclis'e ilk 6 ay içinde en geç Mayıs-Haziran'da intikal ettiririz. Bu yıl içinde tamamlanacak."

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Emekli maaşlarında artış yaşanacak! Onaylandığı an alt sınır 6 bin 826 TL’ye yükselecek! Emekli maaşı, ek ödeme ve ikramiyeler...

BAKAN BİLGİN'DEN 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ardından çalışma hayatını ilgilendiren başlıklarla ilgili soruları yanıtlayan Bakan Bilgin, "Dört meslek grubuyla birlikte başka grupları içine alan statüler var. Mesela, avukatlar, hukukçular, il müdürü... Ona bağlı sağlık şube müdürü... Bu statüleri yeniden adil şekilde çalışıyoruz. 3600 ek göstergede adalet duygusunu zedelemeyen bir düzenleme yapmak istiyoruz. İl müdürü 3600, ona bağlı memur 3600 olmaz. Daha kapsamlı, statüler arası farklılaşmayı koruyan ek göstergeler koyabiliriz" dedi.

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Emekli maaşlarında artış yaşanacak! Onaylandığı an alt sınır 6 bin 826 TL’ye yükselecek! Emekli maaşı, ek ödeme ve ikramiyeler...

3600 EK GÖSTERGE MAAŞLARI NASIL ETKİLEYECEK?

30 yıl hizmeti bulunan öğretmen, polis ve din görevlileri 3600 ek gösterge kapsamına girdiklerinde emekli aylıkları 1.234 TL artarak 6 bin 826 TL'ye, bir yıllık ikramiye tutarı da 8 bin 204 TL'ye yükselecek. Hemşirelerin ise emekli aylıkları 1.391 TL artarak yine 6 bin 826 TL olacak.