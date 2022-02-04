Emekli maaşlarında artış yaşanacak! Onaylandığı an alt sınır 6 bin 826 TL'ye yükselecek! Emekli maaşı, ek ödeme ve ikramiyeler...

3600 ek gösterge için atılan adımlar yakından takip ediliyor. 3600 ek göstergenin devreye alınmasının ardından birçok meslek grubunda maaş ve ikramiyelerde artış yaşanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Artık söylem olmaktan çıkardık. Geri dönüşü yok artık. Kanun hükmündedir. Bakanlık içinde çalışmalarımızı yaptık." diye konuştu. Diğer yandan 3600 ek göstergenin emekli maaşlarını nasıl etkileyeceği merak ediliyor. Hal böyle olunca, "3600 ek gösterge son durum ne, maaşları nasıl etkileyecek" sorusuna yanıt aranıyor. İşte, konu hakkında son gelişmeler haberimizde...