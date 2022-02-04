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Memur ve emekliye müjde! 2022 Temmuz zammı netleşiyor! Memur ve emekli maaşı Temmuz'da ne kadar olacak?

Milyonlarca emekli ve memuru yakından ilgilendiren maaş zammı için detaylar belli oluyor. 2022 yılının ilk altı aylık enflasyon verisine göre yeni maaşlarına kavuşacak emekliler, şimdiden zam oranları hakkında detayları araştırmaya başladı. TÜİK tarafından dün açıklanan ocak ayı enflasyon verisi ile birlikte şimdiden yüzde 3.6 enflasyon farkı gelmiş oldu. Peki, memur ve emekli maaşı Temmuz'da ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.02.2022 09:36
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Memur ve emekliye müjde! 2022 Temmuz zammı netleşiyor! Memur ve emekli maaşı Temmuz’da ne kadar olacak?

Memur ve emekli maaşları her yıl Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon oranlarına göre yeniden belirleniyor. Ocak ayı ile birlikte tüm çalışanların ve emeklilerin maaşları yeniden belirlendi. Memur maaşlarına ocak zammı yüzde 30,95 olarak gerçekleşti. Zamlı maaşlarını hesaplarında gören vatandaşlar şimdi de Temmuz zammını beklemeye başladı. Peki, memur ve emekli maaşı Temmuz'da ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...

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Memur ve emekliye müjde! 2022 Temmuz zammı netleşiyor! Memur ve emekli maaşı Temmuz’da ne kadar olacak?

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ'DA NE KADAR OLACAK?

TÜİK ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Son verilere göre enflasyon ocak ayında aylık yüzde 11.10 artış gösterirken, memur ve emekli maaşları için de enflasyon farkı ortaya çıktı. 2022 yılının ilk yarısı için yüzde 7.5, ikinci yarısı içinse yüzde 7 zam verilecek.

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Memur ve emekliye müjde! 2022 Temmuz zammı netleşiyor! Memur ve emekli maaşı Temmuz’da ne kadar olacak?

Enflasyon rakamının aylık bazda yüzde 7.5'i ilk aydan aştı. Böylece memur ve memur emeklilerine şimdiden yüzde 3.6 oranında enflasyon farkı gelmiş oldu.

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Memur ve emekliye müjde! 2022 Temmuz zammı netleşiyor! Memur ve emekli maaşı Temmuz’da ne kadar olacak?

Memur ve memur emeklisi maaşlarına yönelik zam hareketliliği Ocak ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte başladı. 2021'in ikinci yarısında oluşan enflasyon yüzde 25.47 oranında gerçekleşmişti.

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Memur ve emekliye müjde! 2022 Temmuz zammı netleşiyor! Memur ve emekli maaşı Temmuz’da ne kadar olacak?

Kamu görevlileri ve memur emeklilerine de 2022 Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere yüzde 30,95 oranında iyileştirme yapılmıştı. Ocak ayı enflasyonunun aylık yüzde 11.10 gelmesiyle birlikte memurlar ilk aydan enflasyon farkı almaya hak kazandı.