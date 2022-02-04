Memur ve emekliye müjde! 2022 Temmuz zammı netleşiyor! Memur ve emekli maaşı Temmuz'da ne kadar olacak?

Milyonlarca emekli ve memuru yakından ilgilendiren maaş zammı için detaylar belli oluyor. 2022 yılının ilk altı aylık enflasyon verisine göre yeni maaşlarına kavuşacak emekliler, şimdiden zam oranları hakkında detayları araştırmaya başladı. TÜİK tarafından dün açıklanan ocak ayı enflasyon verisi ile birlikte şimdiden yüzde 3.6 enflasyon farkı gelmiş oldu. Peki, memur ve emekli maaşı Temmuz'da ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...