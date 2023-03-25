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Sınıfının en iyisi! Hem karada hem suda gidiyor | Dünyada sadece 2 ülkede var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Teknoloji Hamlesi meyvelerini veriyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacını karşılayacak Zırhlı Amfibi Hücum Aracı (ZAHA) Projesi'nde ilk teslimat yapıldı. Dünyada sadece iki ülkede üretilen ve sınıfının en iyisi olan ZAHA, hem karada hem suda çıkarma operasyonlarında güvenliği sağlayacak.

Giriş Tarihi: 25.03.2023 14:29 Güncelleme Tarihi: 25.03.2023 14:29
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Sınıfının en iyisi! Hem karada hem suda gidiyor | Dünyada sadece 2 ülkede var

Havuzlu çıkarma gemisinde konuşlanmış birliklerin, zor deniz koşullarında sahile ve karadaki hedeflere güvenle intikalini sağlamak üzere üretilecek araçlar için FNSS Savunma Sistemleri görevlendirildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sınıfının en iyisi! Hem karada hem suda gidiyor | Dünyada sadece 2 ülkede var

Proje kapsamında toplam 27 araç kullanıma sunulması öngörülüyor. Bunların 23'ü personel, 2'si komuta ve 2'si de kurtarma araçlarından oluşacak. Araçlar, "yurt içi geliştirme" modeline uygun olarak tamamıyla FNSS imkan ve kabiliyetleri ile üretilecek.

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Sınıfının en iyisi! Hem karada hem suda gidiyor | Dünyada sadece 2 ülkede var

Teknik özellikleri Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca tanımlanan harekat konsepti ve görev ihtiyaçlarına uygun olarak belirlenen ZAHA'lar, taşınacak personel sayısı, balistik ve mayın koruma seviyeleri, karada ve suda sağlanacak performans kriterleri açısından benzerlerinden üstün özellikler taşıyor.

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Sınıfının en iyisi! Hem karada hem suda gidiyor | Dünyada sadece 2 ülkede var

Zırhlı amfibi hücum araçları, çıkarma operasyonlarında hem birliklerin kıyıya güvenli şekilde çıkartılmasını sağlıyor hem de karaya çıktıktan sonra bir zırhlı muharebe aracı ya da zırhlı personel taşıyıcı gibi görev yapabiliyor.

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Sınıfının en iyisi! Hem karada hem suda gidiyor | Dünyada sadece 2 ülkede var

Harekatın çıkarma safhasında araçlar, kıyıya yanaşan havuzlu çıkarma gemilerinden denize iniyor ve aradaki birkaç kilometrelik mesafeyi, yüksek süratle kat ederek, birliklerin, koruma altında, en kısa zamanda karaya çıkmasını sağlıyor. Karada ise diğer zırhlı araçlarla yan yana görev icra edebiliyor.