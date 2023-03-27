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2023 Dul ve yetim maaşına zam geldi mi? Dul ve yetim maaşları ne kadar oldu?

"Dul ve yetim aylığı arttı mı, ne kadar oldu?" sorusu araştırılmaya başlandı. Emekliye yapılan zam ve bayram ikramiyesinin açıklanmasının ardından dul ve yetim aylıklarının da yükselebilme ihtimali düşünülüyor. En düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya yükselmesi gözleri bir kez daha dul ve yetim aylıklarına çevirdi. Peki, Dul ve yetim maaşları ne kadar oldu, zam geldi mi? İşte, konuya dair son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 27.03.2023 15:43 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 16:11
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2023 Dul ve yetim maaşına zam geldi mi? Dul ve yetim maaşları ne kadar oldu?

Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere ödenecek bayram ikramiyesi ve zam müjdesinin ardından dul ve yetim aylıklarının ne kadar olacağı sorgulanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan en düşük emekli maaşının 7500 lira olacağını açıklamasının ardından "Dul ve yetim aylıkları artacak mı, ne kadar olacak?" sorusu gündeme getirildi. Peki, 2023 Dul ve yetim maaşına zam geldi mi? İşte, detaylar...

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2023 Dul ve yetim maaşına zam geldi mi? Dul ve yetim maaşları ne kadar oldu?

DUL VE YETİM MAŞLARI ARTACAK MI?

En düşük 7 bin 500 lira aylık ödemesi dosya bazında uygulanacak. Ölen sigortalıdan dolayı dul veya yetim aylığı alanlar, bu imkandan hisseleri oranında yararlanacak.

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2023 Dul ve yetim maaşına zam geldi mi? Dul ve yetim maaşları ne kadar oldu?

Örneğin; yüzde 75 hissesi olan dul eşin ölüm aylığı 4 bin 125 liradan az olamıyordu. Bu tutar, yeni taban aylığın devreye girmesiyle, 5 bin 625 liraya çıkacak.

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2023 Dul ve yetim maaşına zam geldi mi? Dul ve yetim maaşları ne kadar oldu?

Yani yüzde 75 hissesi olan dul eşe 5 bin 625 liradan az aylık ödenmeyecek. Bunun altında olan ölüm aylığı ödemeleri 5 bin 625 liraya tamamlanacak.

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2023 Dul ve yetim maaşına zam geldi mi? Dul ve yetim maaşları ne kadar oldu?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2.000 TL OLDU

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, daha önce 1.100 TL olarak belirlenen emekli bayram ikramiyesi ile ilgili sevindiren haberi verdi.