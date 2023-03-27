2023 Dul ve yetim maaşına zam geldi mi? Dul ve yetim maaşları ne kadar oldu?

"Dul ve yetim aylığı arttı mı, ne kadar oldu?" sorusu araştırılmaya başlandı. Emekliye yapılan zam ve bayram ikramiyesinin açıklanmasının ardından dul ve yetim aylıklarının da yükselebilme ihtimali düşünülüyor. En düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya yükselmesi gözleri bir kez daha dul ve yetim aylıklarına çevirdi. Peki, Dul ve yetim maaşları ne kadar oldu, zam geldi mi? İşte, konuya dair son gelişmeler...