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Haberler Galeri sinavbasvuru.anadolu.edu.tr: Halkbank personel alımı başvuru ekranı! 2020 Banko Hizmetleri Asistanı şartları neler?

sinavbasvuru.anadolu.edu.tr: Halkbank personel alımı başvuru ekranı! 2020 Banko Hizmetleri Asistanı şartları neler?

Halkbank personel alımı başvuruları başladı. Anadolu Üniversitesi aracılığıyla alınacak başvurulara ilişkin detaylar merak ediliyor. Halkbank tarafından yapılan duyuruda, banko görevlisi olmak isteyen kişilerde aranılan şartlar, sınav tarihi ve başvuru tarihleri gibi detaylar açıklandı. Peki, sinavbasvuru.anadolu.edu.tr ile Halkbank personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Banko Hizmetleri Asistanı alımı şartları neler? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 30.06.2020 13:54 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020 14:03
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sinavbasvuru.anadolu.edu.tr: Halkbank personel alımı başvuru ekranı! 2020 Banko Hizmetleri Asistanı şartları neler?

Halkbank Servis Asistanı (Banko Hizmetleri Asistanı) alımı için başvuru sürecini başlattı. Yeni takım arkadaşları arayan Halkbank, yayımladığı ilanda alım yapılacak iller ve başvuru şartları gibi merak edilenleri duyurdu. Başvuru koşulları ve diğer tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, sinavbasvuru.anadolu.edu.tr ile Halkbank personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Banko Hizmetleri Asistanı alımı şartları neler? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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sinavbasvuru.anadolu.edu.tr: Halkbank personel alımı başvuru ekranı! 2020 Banko Hizmetleri Asistanı şartları neler?

HALKBANK PERSONEL ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular, 29 Haziran - 12 Temmuz 2020 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını, https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden gerçekleştirebilecekler.

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sinavbasvuru.anadolu.edu.tr: Halkbank personel alımı başvuru ekranı! 2020 Banko Hizmetleri Asistanı şartları neler?

Adaylardan,başvuru bedeli olarak 95 TL tahsil edilecektir. Sınav hizmetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla tahsil edilecek bedel, https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ web sitesi üzerinden kredi/banka kartı ile veya Halkbank gişe ve internet şube kanalları üzerinden online başvurudan sonra yatırılacak.

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sinavbasvuru.anadolu.edu.tr: Halkbank personel alımı başvuru ekranı! 2020 Banko Hizmetleri Asistanı şartları neler?

ALIMLAR HANGİ İLLERE YAPILACAK?

Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat.

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sinavbasvuru.anadolu.edu.tr: Halkbank personel alımı başvuru ekranı! 2020 Banko Hizmetleri Asistanı şartları neler?

HALKBANK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

İlan başvuru şartları şu şekilde: