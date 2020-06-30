sinavbasvuru.anadolu.edu.tr: Halkbank personel alımı başvuru ekranı! 2020 Banko Hizmetleri Asistanı şartları neler?

Halkbank personel alımı başvuruları başladı. Anadolu Üniversitesi aracılığıyla alınacak başvurulara ilişkin detaylar merak ediliyor. Halkbank tarafından yapılan duyuruda, banko görevlisi olmak isteyen kişilerde aranılan şartlar, sınav tarihi ve başvuru tarihleri gibi detaylar açıklandı. Peki, sinavbasvuru.anadolu.edu.tr ile Halkbank personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Banko Hizmetleri Asistanı alımı şartları neler? İşte merak edilenler...