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Akkuyu NGS'de yeni gelişme! Temelini Başkan Erdoğan ve Putin atmıştı

Türkiye'nin ilk nükleer santrali olan Akkuyu Nükleer Santrali'nin temeli Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin'in katıldığı törenle 03 Nisan 2018 atıldı. Dev projede çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ilk ünitesinde kullanılacak 4 buhar jeneratörünün üretimi tamamlandı.

Giriş Tarihi: 30.06.2020 14:22 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020 14:28
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Akkuyu NGS'de yeni gelişme! Temelini Başkan Erdoğan ve Putin atmıştı

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumunun (Rosatom) mühendislik bölümü Atomenergomash AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinde kullanılmak üzere üretilen buhar jeneratörleriyle santral inşaatında önemli bir aşama daha sona erdi.

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Akkuyu NGS'de yeni gelişme! Temelini Başkan Erdoğan ve Putin atmıştı

Gerekli test ve kontrollerin yapıldığı buhar jeneratörleri üzerinde kalite uzmanları tarafından her bir ürün için toplamda 415 kontrol operasyonu gerçekleştirildi.

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Akkuyu NGS'de yeni gelişme! Temelini Başkan Erdoğan ve Putin atmıştı

Her birinin çapı 4 metreden fazla, uzunluğu yaklaşık 15 metre, ağırlığı ise 340 ton olan jeneratörlerin üretim ve kontrol aşaması yaklaşık 2 yıl sürdü.

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Akkuyu NGS'de yeni gelişme! Temelini Başkan Erdoğan ve Putin atmıştı

Akkuyu NGS'nin inşasına ilişkin hükümetler arası anlaşma Rusya ile 2010'da imzalanmıştı.

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Akkuyu NGS'de yeni gelişme! Temelini Başkan Erdoğan ve Putin atmıştı

Toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip 4 reaktörden oluşacak santralin ilk ünitesinin 2023 yılında devreye alınması hedefleniyor.