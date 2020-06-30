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Akkuyu NGS'de yeni gelişme! Temelini Başkan Erdoğan ve Putin atmıştı
Türkiye'nin ilk nükleer santrali olan Akkuyu Nükleer Santrali'nin temeli Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin'in katıldığı törenle 03 Nisan 2018 atıldı. Dev projede çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ilk ünitesinde kullanılacak 4 buhar jeneratörünün üretimi tamamlandı.
Giriş Tarihi: 30.06.2020 14:22Güncelleme Tarihi: 30.06.2020 14:28