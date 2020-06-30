Akkuyu NGS'de yeni gelişme! Temelini Başkan Erdoğan ve Putin atmıştı

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumunun (Rosatom) mühendislik bölümü Atomenergomash AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinde kullanılmak üzere üretilen buhar jeneratörleriyle santral inşaatında önemli bir aşama daha sona erdi.