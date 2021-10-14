Devletten para yağmuru! 763-991-1.797 TL yardım veriliyor! İhtiyacı olanlara yardım eli…

İhtiyacı olan kişilere devlet yardıma koşuyor. Ülkemizde sosyal güvencesi olmayan, engelli, yaşlı veya hasta kişilere; sosyal devlet kapsamında yardımlar yapılıyor. Sosyal ödemelerle ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzü gülüyor. Yardımlar 763, 991, 1.797 TL olmak üzere değişiklik gösteriyor. Desteklerden faydalanmak için hane halkının gelirine bakılıyor. Devlet tarafından verilen yardımlar yılda iki kez enflasyon oranında zamlanıyor. Ocak ve Temmuz aylarında yapılan zamlarla miktarlar yıl içerisinde değişiyor.