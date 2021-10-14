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Devletten para yağmuru! 763-991-1.797 TL yardım veriliyor! İhtiyacı olanlara yardım eli…

Devletten ihtiyacı olan vatandaşlara yardım eli! Ülkemizde yardıma muhtaç durumda bulunan milyonlarca kişi devlet yardımlarından faydalanarak rahat bir nefes alıyor. Şu an yapılan ödemelerle 763, 991, 1.797 TL yardım dikkat çekiyor. Bu ödemeler Ocak ayında artırılacak. 6 aylık enflasyon kadar yapılacak zamla birlikte yardım paraları zamlı miktarla yatmaya başlayacak. Yardımlardan; yaşlı, engelli, hasta, sosyal güvencesi olmayan kişiler faydalanabiliyor.

Giriş Tarihi: 14.10.2021 14:12 Güncelleme Tarihi: 14.10.2021 14:12
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Devletten para yağmuru! 763-991-1.797 TL yardım veriliyor! İhtiyacı olanlara yardım eli…

İhtiyacı olan kişilere devlet yardıma koşuyor. Ülkemizde sosyal güvencesi olmayan, engelli, yaşlı veya hasta kişilere; sosyal devlet kapsamında yardımlar yapılıyor. Sosyal ödemelerle ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzü gülüyor. Yardımlar 763, 991, 1.797 TL olmak üzere değişiklik gösteriyor. Desteklerden faydalanmak için hane halkının gelirine bakılıyor. Devlet tarafından verilen yardımlar yılda iki kez enflasyon oranında zamlanıyor. Ocak ve Temmuz aylarında yapılan zamlarla miktarlar yıl içerisinde değişiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Devletten para yağmuru! 763-991-1.797 TL yardım veriliyor! İhtiyacı olanlara yardım eli…

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çok sayıda sosyal yardım programıyla ihtiyacı olanların yardımına yetişiyor.

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Devletten para yağmuru! 763-991-1.797 TL yardım veriliyor! İhtiyacı olanlara yardım eli…

Hemen her kesime yönelik destek sağlanıyor. Yılda iki kez artırılan bu maaşlara son zam yüzde 8.45 olarak yapıldı.

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Devletten para yağmuru! 763-991-1.797 TL yardım veriliyor! İhtiyacı olanlara yardım eli…

İkinci zam ise Ocak ayında 6 aylık enflasyon kadar yapılacak.

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Devletten para yağmuru! 763-991-1.797 TL yardım veriliyor! İhtiyacı olanlara yardım eli…

763 TL YARDIM!

Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen maaş 763,67 liradan 828,21 liraya yükseldi. Bu destek için kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor.