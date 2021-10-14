14 Ekim 2021, Perşembe
Devletten para yağmuru! 763-991-1.797 TL yardım veriliyor! İhtiyacı olanlara yardım eli…
Devletten ihtiyacı olan vatandaşlara yardım eli! Ülkemizde yardıma muhtaç durumda bulunan milyonlarca kişi devlet yardımlarından faydalanarak rahat bir nefes alıyor. Şu an yapılan ödemelerle 763, 991, 1.797 TL yardım dikkat çekiyor. Bu ödemeler Ocak ayında artırılacak. 6 aylık enflasyon kadar yapılacak zamla birlikte yardım paraları zamlı miktarla yatmaya başlayacak. Yardımlardan; yaşlı, engelli, hasta, sosyal güvencesi olmayan kişiler faydalanabiliyor.
Giriş Tarihi: 14.10.2021 14:12 Güncelleme Tarihi: 14.10.2021 14:12
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