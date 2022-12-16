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Haberler Galeri ORDU TOKİ KURA İSİM LİSTESİ | FATSA, ÜNYE, MERKEZ, AKKUŞ... TOKİ ORDU 2 bin 50 konut kura SONUÇLARI açıklandı mı? CANLI İZLE!

ORDU TOKİ KURA İSİM LİSTESİ | FATSA, ÜNYE, MERKEZ, AKKUŞ... TOKİ ORDU 2 bin 50 konut kura SONUÇLARI açıklandı mı? CANLI İZLE!

TOKİ Ordu kura çekimleri 15 ila 16 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek. Bugün saat 10:00'da kura çekilişi başlayacak olan Ordu ilinde isim llistesi belli olacak. Ev sahibi olmak için bekleyen Ordulular kura soınuçlarını araştırmaya başladılar. Peki TOKİ Ordu kura sonuçları açıklandı mı? Fatsa, Merkez, Ünye, Akkaş, Çamaş, Çaybaşı, Mesudiye isim listesi belli oldu mu? İşte merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.12.2022 08:40 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022 08:40
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ORDU TOKİ KURA İSİM LİSTESİ | TOKİ ORDU 2 bin 50 konut kura SONUÇLARI açıklandı mı? FATSA, ÜNYE, MERKEZ, AKKUŞ... CANLI İZLE!

TOKİ Ordu kura sonuçları araştırılmaya başlandı. 15-16 Aralık tarihlerinde kura çekimlerinin yapılacağı Ordu ilinde toplam 9 ilçede 2 bin 50 konut inşaa edilecek. TOKİ Sosyal Konut projesi kapsamında ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar detayları araştırmaya başladı. Peki TOKİ Ordu kura sonuçları açıklandı mı? Fatsa, Merkez, Ünye, Akkaş, Çamaş, Çaybaşı, Mesudiye isim listesi belli oldu mu?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ORDU TOKİ KURA İSİM LİSTESİ | TOKİ ORDU 2 bin 50 konut kura SONUÇLARI açıklandı mı? FATSA, ÜNYE, MERKEZ, AKKUŞ... CANLI İZLE!

TOKİ 16 ARALIK TOKİ KURA ÇEKİMİ

TOKİ kura çekilişlerini mevcut youtube sayfası üzerinden canlı olarak yayınlıyor.

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ORDU TOKİ KURA İSİM LİSTESİ | TOKİ ORDU 2 bin 50 konut kura SONUÇLARI açıklandı mı? FATSA, ÜNYE, MERKEZ, AKKUŞ... CANLI İZLE!

TOKİ ORDU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; TOKİ Ordu kura çekimi 15 – 16 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

9 ilçede toplam sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı kuralar, Ordu Gençlik Merkezi Spor Salonu çekilecek.

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ORDU TOKİ KURA İSİM LİSTESİ | TOKİ ORDU 2 bin 50 konut kura SONUÇLARI açıklandı mı? FATSA, ÜNYE, MERKEZ, AKKUŞ... CANLI İZLE!

İlçelere göre kura tarihleri takvimi şöyle:

15 Aralık: Merkez, Fatsa, Ünye

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ORDU TOKİ KURA İSİM LİSTESİ | TOKİ ORDU 2 bin 50 konut kura SONUÇLARI açıklandı mı? FATSA, ÜNYE, MERKEZ, AKKUŞ... CANLI İZLE!

16 Aralık: Akkuş, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Mesudiye