ORDU TOKİ KURA İSİM LİSTESİ | FATSA, ÜNYE, MERKEZ, AKKUŞ... TOKİ ORDU 2 bin 50 konut kura SONUÇLARI açıklandı mı? CANLI İZLE!

TOKİ Ordu kura çekimleri 15 ila 16 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek. Bugün saat 10:00'da kura çekilişi başlayacak olan Ordu ilinde isim llistesi belli olacak. Ev sahibi olmak için bekleyen Ordulular kura soınuçlarını araştırmaya başladılar. Peki TOKİ Ordu kura sonuçları açıklandı mı? Fatsa, Merkez, Ünye, Akkaş, Çamaş, Çaybaşı, Mesudiye isim listesi belli oldu mu? İşte merak edilenler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 16.12.2022 08:40 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022 08:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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