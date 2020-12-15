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15 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Sigortasız çalışanlar dikkat! SGK'dan günlük 44,15 TL destek! Başvuru için son günler... Sigortasız çalışanlar dikkat! SGK'dan günlük 44,15 TL destek! Başvuru için son günler... Torba yasa ile getirilen düzenleme, hem kayıt dışı istihdam edilenler hem de işverenler için önemli bir imkan sağlıyor. Sigortasız çalışanlara başvuru yapmaları halinde 44,15 TL destek verilecek. Bu destekten faydalanmak isteyen kayıt dışı çalışanların kısa sürede başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Peki, başvuru ne zaman bitiyor? İşte kayıt dışı çalışanlara verilecek destek ile ilgili tüm detaylar... Giriş Tarihi: 15.12.2020 13:26 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020 13:34
Sigortasız çalışanlara müjdeli haber geldi. Geçen ay Resmi Gazete'de yayımlanan torba kanun ile kayıt dışı çalışanların haklarına kavuşması için işverene yönelik destekler içeren geçici maddeler İşsizlik Sigortası Kanunu'na eklenmişti. Bu kapsdam başvuru yapılması halinde, işverenlerine her ay ödemeleri gereken SGK primlerinden mahsup edilmek üzere günlük 44,15 lira destek verilecek. İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR BAŞVURU NE ZAMAN BİTİYOR?
Kayıt dışı çalışanların başvurusu üzerine, işverene her ay Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) ödeyecekleri primlerden mahsup edilmek üzere günlük 44,15 lira verilmesine ilişkin destekten yararlanmak için başvuru süresinde son 15 güne girildi.
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, düzenlemenin önemli bir fırsat sağladığını belirterek, çalışanlara ve işverenlere bu fırsatı değerlendirmeleri çağrısında bulundu.
TBMM'de yasalaşarak geçen ay Resmi Gazete'de yayımlanan torba kanun ile kayıt dışı çalışanların haklarına kavuşması için işverene yönelik destekler içeren geçici maddeler İşsizlik Sigortası Kanunu'na eklenmişti.
İşsizlerin yeniden istihdamı ve SGK'ye bildirilmeksizin çalışanların istihdam edilebilmesi amacıyla iş veya hizmet sözleşmesi 1 Ocak 2019-17 Nisan 2020 döneminde sona erenler ile SGK'ye bildirilmeksizin çalışanların en son çalıştıkları iş yerlerine başvurmaları, fiilen çalıştırılmaları halinde de işverenlere her ay kuruma ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek üzere günlük 44,15 lira destek verilmesine ilişkin düzenlemede başvurular bu ayın başında başladı. Çalışanların sosyal güvenlik haklarına kavuşabilmesi ve işverenin de söz konusu desteği alabilmesi için söz konusu başvuru sürecinde son 15 güne girildi.