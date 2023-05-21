EYT'liye haziranda çifte bayram ödemesi! 7.500 TL'ye ek 4.000 TL nakit cepte! Kurban ikramiyesi için son 12 gün! O tarihte başvuranın cebi dolar!

EYT kapsamında emeklilik başvurusunda bulunan 1.8 milyon kişiden 1.2 milyonunun aylık bağlama işlemi son buldu. Geri kalanların ise ay sonuna kadar maaşlarının bağlanması bekleniyor. Böylece işlemlerini tamamlayanlar Haziran'da hem en düşük 7.500 TL emekli maaş ödemesini hem de Kurban ve Ramazan Bayramı ikramiyelerini almaya hak kazanacak. İşte tüm detaylar...