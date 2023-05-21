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Haberler Galeri EYT'liye haziranda çifte bayram ödemesi! 7.500 TL'ye ek 4.000 TL nakit cepte! Kurban ikramiyesi için son 12 gün! O tarihte başvuranın cebi dolar!

EYT'liye haziranda çifte bayram ödemesi! 7.500 TL'ye ek 4.000 TL nakit cepte! Kurban ikramiyesi için son 12 gün! O tarihte başvuranın cebi dolar!

EYT kapsamında emeklilik başvurusunda bulunan 1.8 milyon kişiden 1.2 milyonunun aylık bağlama işlemi son buldu. Geri kalanların ise ay sonuna kadar maaşlarının bağlanması bekleniyor. Böylece işlemlerini tamamlayanlar Haziran'da hem en düşük 7.500 TL emekli maaş ödemesini hem de Kurban ve Ramazan Bayramı ikramiyelerini almaya hak kazanacak. İşte tüm detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.05.2023 12:27 Güncelleme Tarihi: 21.05.2023 12:46
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EYT’liye haziranda çifte bayram ödemesi! 7.500 TL’ye ek 4.000 TL nakit cepte! Kurban ikramiyesi için son 12 gün! O tarihte başvuranın cebi dolar!

Emekliler hazirandan önce hem maaş hem de Kurban Bayramı ikramiyelerini hesaplarında görecek. Nisan ayında emeklilik işlemlerini tamamlayanlar Haziran'da çifte bayram ödemesini cebe atacak. Hesaplara yatırılacak ikramiye ödemeleri, 28 Haziran'dan önce gerçekleştirilecek. Ayrıca bu ödemeden emekliler, dul ve yetim maaşı alanlarda yararlanacak. İşte en çok merak edilen soruların cevapları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’liye haziranda çifte bayram ödemesi! 7.500 TL’ye ek 4.000 TL nakit cepte! Kurban ikramiyesi için son 12 gün! O tarihte başvuranın cebi dolar!

Emeklilik başvurusu yapan 1.8 milyon EYT'liden 1.2 milyonunun aylık bağlama işlemi tamamlandı. Kalanların aylığı da bu ayın sonuna kadar bağlanacak.

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EYT’liye haziranda çifte bayram ödemesi! 7.500 TL’ye ek 4.000 TL nakit cepte! Kurban ikramiyesi için son 12 gün! O tarihte başvuranın cebi dolar!

RAMAZAN İKRAMİYELERİ YATACAK!

Bu kişilerden 31 Mart tarihine kadar emekli aylığı başvurusunu yapmış olanlar geçtiğimiz ay ödenen Ramazan Bayramı ikramiyesini de alacak.

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EYT’liye haziranda çifte bayram ödemesi! 7.500 TL’ye ek 4.000 TL nakit cepte! Kurban ikramiyesi için son 12 gün! O tarihte başvuranın cebi dolar!

Böylece emekliler hem Kurban hem de Ramazan Bayramı ikramiyesi alarak toplamda 4.000 TL ödeme alacaklar.

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EYT’liye haziranda çifte bayram ödemesi! 7.500 TL’ye ek 4.000 TL nakit cepte! Kurban ikramiyesi için son 12 gün! O tarihte başvuranın cebi dolar!

Bu kişilere Haziran ayında da Kurban Bayramı ikramiyesi verilecek. Yani bu yılki iki bayram ikramiyesinden de faydalanmış olacaklar. Nisan ve Mayıs aylarında emeklilik başvurusu yapanlar ise Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanacak.