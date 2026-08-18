Sigortada yeni dönem: Suistimallere karşı yapay zeka kullanılacak

Sigorta suistimallerine yönelik olarak sigorta branşları veya risk alanları itibarıyla sektörel çalışmalar yapacak Heyet, sigorta suistimalleri kapsamında elde edilen veriler üzerinden analiz ve risk değerlendirmesi yaparak sonuçları Komiteye sunacak.

Heyet, sigorta suistimallerine ilişkin eğilimleri ve yeni yöntemleri analiz edecek.

Sigorta suistimallerine ilişkin ortak risk göstergeleri ve erken uyarı kriterleri geliştirmek, mevzuat ve uygulamaya ilişkin sorunları tespit ederek çözüm önerileri hazırlamak ve ulusal ve uluslararası iyi uygulama örneklerini inceleyerek geliştirilecek önerileri Komiteye sunmak da Suistimal Çalışma Heyeti'nin görevleri arasında yer alıyor.

Heyet ayrıca, eğitim gereksinimlerine ilişkin Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezine önerilerde bulunurken, Komitenin talep ettiği konularda da çalışma ve rapor hazırlayacak.