Sigortada yeni dönem: Suistimallere karşı yapay zeka kullanılacak
SEDDK, sigorta suistimalleriyle mücadele kapsamında, "Sigorta Suistimalleri ile Mücadele Komitesi" ve "Suistimal Çalışma Heyeti" kuruyor. Yeni yapıyla kurumlar arası koordinasyonun artırılması hedeflenirken, suistimal risklerine karşı ortak strateji ve erken uyarı mekanizmaları geliştirilecek.
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından yayımlanan "Sigorta Suistimalleri ile Mücadele Komitesi ve Çalışma Heyeti Oluşturulmasına İlişkin Genelge" yürürlüğe girdi. Buna göre SEDDK, sigorta suistimalleriyle mücadele kapsamında Sigorta Suistimalleri ile Mücadele Komitesi ve Suistimal Çalışma Heyeti kuruyor.
KAMU KURUMLARI İLE SİGORTACILIK SEKTÖRÜ ARASINDA İŞ BİRLİĞİ
Komitede SEDDK, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ile Sigorta Tahkim Komisyonundan temsilciler yer alacak.
Genelgeye göre Komite, sigorta suistimalleri ile mücadelede kurumlar arası koordinasyonu artırmak, ortak strateji ve yöntemler geliştirmek ve Suistimal Çalışma Heyeti'nin faaliyetlerini yönlendirmek amacıyla faaliyet gösterecek.
Komite, sigorta suistimalleri ile mücadeleye ilişkin strateji, politika ve öncelikler hususunda ilgili kurum ve kuruluşlara görüş bildirecek.
Sigorta suistimallerine ilişkin risk alanlarını ve mücadele önceliklerini değerlendirecek olan Komite, Suistimal Çalışma Heyeti tarafından hazırlanan analiz, rapor ve önerileri inceleyerek sonuçları ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşacak.
Komite, diğer taraftan sigorta suistimallerine ilişkin kamu kurumları ile sigortacılık sektörü arasındaki iş birliğinin artırılmasına katkıda bulunacak, Suistimal Çalışma Heyeti'nin kurulmasına, birleştirilmesine veya faaliyet alanlarının değiştirilmesine karar verecek ve heyetin faaliyetlerini izleyip değerlendirecek.
Komitenin görevleri arasında, sigorta suistimallerinin engellenmesine yönelik yıllık faaliyet raporunu değerlendirmek ve gerekli görülen hususlarda ilgili kurum ve kuruluşlara tavsiyelerde bulunmak da yer alıyor.
Sigorta suistimalleriyle mücadeleye ilişkin mevzuat değişikliği ihtiyaçlarını belirleyerek ilgili kurum ve kuruluşlara önerilerde bulunacak Komite, sigorta suistimalleriyle mücadelede kullanılacak yapay zeka, makine öğrenmesi ve ileri analitik uygulamalarına ilişkin çalışmalara katkıda bulunacak.