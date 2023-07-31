7440 Borç Yapılandırmasında süre uzatıldı! Yüzde 25-90 indirim! Vergi, para cezası, KYK, MTV… Online ödeme ekranı!

Borç yapılandırmasının devam etmesi için ödenmesi gereken ilk taksitin son ödeme tarihi uzatıldı. SGK'dan yapılan açıklamada son tarih 3 Ağustos olarak duyuruldu. Bu süre içerisinde yapılandırılan borcun peşin olarak ödenmesi durumunda, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında hesaplanan tutardan yüzde 90 indirim uygulanacak. Ayrıca, idari para cezaları için de yüzde 25 indirim sağlanacak. İşte ödemelere ilişkin detaylar...