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Haberler Galeri 7440 Borç Yapılandırmasında süre uzatıldı! Yüzde 25-90 indirim! Vergi, para cezası, KYK, MTV… Online ödeme ekranı!

7440 Borç Yapılandırmasında süre uzatıldı! Yüzde 25-90 indirim! Vergi, para cezası, KYK, MTV… Online ödeme ekranı!

Borç yapılandırmasının devam etmesi için ödenmesi gereken ilk taksitin son ödeme tarihi uzatıldı. SGK'dan yapılan açıklamada son tarih 3 Ağustos olarak duyuruldu. Bu süre içerisinde yapılandırılan borcun peşin olarak ödenmesi durumunda, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında hesaplanan tutardan yüzde 90 indirim uygulanacak. Ayrıca, idari para cezaları için de yüzde 25 indirim sağlanacak. İşte ödemelere ilişkin detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.07.2023 11:58 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 17:15
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7440 Borç Yapılandırmasında süre uzatıldı! Yüzde 25-90 indirim! Vergi, para cezası, KYK, MTV… Online ödeme ekranı!

Borç yapılandırmasının devam etmesi için ödenmesi gereken ilk taksitin son ödeme tarihi bugün mesai bitimine kadar. Bu süre içerisinde yapılandırılan borcun peşin olarak ödenmesi durumunda, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında hesaplanan tutardan yüzde 90 indirim uygulanacak. Ayrıca, idari para cezaları için de yüzde 25 indirim sağlanacak. İşte ödemelere ilişkin detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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7440 Borç Yapılandırmasında süre uzatıldı! Yüzde 25-90 indirim! Vergi, para cezası, KYK, MTV… Online ödeme ekranı!

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamındaki yapılandırma düzenlemesinden yararlanılması için başvuru süresi 3 Temmuz'da sona ermişti.

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7440 Borç Yapılandırmasında süre uzatıldı! Yüzde 25-90 indirim! Vergi, para cezası, KYK, MTV… Online ödeme ekranı!

Kamuya yönelik vergi ve idari para cezası gibi borçlarını yeniden yapılandıranların, uygulamadan yararlanabilmesi için ilk ve ikinci taksit tutarlarını bugün mesai bitimine kadar ödemesi gerekiyor.

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7440 Borç Yapılandırmasında süre uzatıldı! Yüzde 25-90 indirim! Vergi, para cezası, KYK, MTV… Online ödeme ekranı!

Yapılandıran borçlar, yapılan tercihe göre peşin veya aylık dönemlerle azami 48 aya kadar taksitler halinde ödenebiliyor.

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7440 Borç Yapılandırmasında süre uzatıldı! Yüzde 25-90 indirim! Vergi, para cezası, KYK, MTV… Online ödeme ekranı!

Yapılandırma hükümlerinden yararlanmaya devam edilebilmesi için ilk iki taksitin süresinde ve tam ödenmesi şartı bulunuyor.