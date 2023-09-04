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Sigaraya zam son dakika: Sigaraya zam geldi mi 2023? En düşük sigara fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? 5 TL artış sonrası...
"Sigaraya zam geldi mi 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sigara tüketicileri fiyatlara zam gelip gelmediğini merak ediyor. Diğer yandan en düşük sigara fiyatı da detaylı şekilde sorgulanıyor. İşte fiyatlar...
Giriş Tarihi: 04.09.2023 08:02Güncelleme Tarihi: 04.09.2023 09:11