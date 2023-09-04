Sigaraya zam son dakika: Sigaraya zam geldi mi 2023? En düşük sigara fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? 5 TL artış sonrası...

Sigara içen kişiler kendilerine zarar verdikleri gibi çevrelerinde bulunan kişilerede zarar verir. Bunlara pasif içici denir. Sigaranın vücuttaki tüm doku ve organlara sayılamayacak kadar çok zararı vardır. Peki sigaranın zararları nelerdir?

Öncelikle sigaranın en büyük zararını %10-15 kilo eksikliği ve zeka geriliği ile anne karnındaki bebek görür.