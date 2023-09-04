04 Eylül 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Sigaraya zam son dakika: Sigaraya zam geldi mi 2023? En düşük sigara fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? 5 TL artış sonrası...

Sigaraya zam son dakika: Sigaraya zam geldi mi 2023? En düşük sigara fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? 5 TL artış sonrası...

"Sigaraya zam geldi mi 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sigara tüketicileri fiyatlara zam gelip gelmediğini merak ediyor. Diğer yandan en düşük sigara fiyatı da detaylı şekilde sorgulanıyor. İşte fiyatlar...

Giriş Tarihi: 04.09.2023 08:02 Güncelleme Tarihi: 04.09.2023 09:11
  • 1
  • 8
Sigaraya zam son dakika: Sigaraya zam geldi mi 2023? En düşük sigara fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

"Sigaraya zam geldi mi 2023? En düşük sigara fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sosyal medyada sigara fiyatlarına zam geleceği iddia ediliyordu. Tiryakiler gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, güncel sigara fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Sigaraya zam son dakika: Sigaraya zam geldi mi 2023? En düşük sigara fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

SİGARAYA 5 TL ZAM MI GELDİ?

Sigara fiyatlarına Pazartesi günü zam geleceği iddia edilmişti. Son dakika haberine göre bazı sigara gruplarına 5 TL zam uygulandı.

  • 3
  • 8
Sigaraya zam son dakika: Sigaraya zam geldi mi 2023? En düşük sigara fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

2023 GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Güncel sigara fiyatları listesine göre; en ucuz sigara 47 TL olurken en pahalı sigara ise 55 TL'ye yükseldi.

  • 4
  • 8
Sigaraya zam son dakika: Sigaraya zam geldi mi 2023? En düşük sigara fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

SİGARANIN ZARARLARI

Günümüzde sigaranın zararları herkes tarafından bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütünün istatistiklerine göre 'sigara içmek' dünya çapında bir problem olmakla birlikte tahmini 3 yetişkinden biri sigara kullanmaktadır.

Bu istatistiğe göre 1,2 milyar kişinin sigara kullandığı ortaya çıkmaktadır. Dünya Sağlık Örgütünün yaptığı açıklamaya göre birçok ülkede akciğer kanseri görülmektedir ve bu hastalık sigaranın sebep olduğu ölümcül sonuçlardan sadece biridir.

  • 5
  • 8
Sigaraya zam son dakika: Sigaraya zam geldi mi 2023? En düşük sigara fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Sigara içen kişiler kendilerine zarar verdikleri gibi çevrelerinde bulunan kişilerede zarar verir. Bunlara pasif içici denir. Sigaranın vücuttaki tüm doku ve organlara sayılamayacak kadar çok zararı vardır. Peki sigaranın zararları nelerdir?

Öncelikle sigaranın en büyük zararını %10-15 kilo eksikliği ve zeka geriliği ile anne karnındaki bebek görür.