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Haberler Galeri Belediye personel alımı başvuru ekranı 2023 | 11 ilde en az 55 puanla 290 personel alınacak! Memur, Zabıta, İtfaiye eri, Gassal... Branşlar ve şartlar

Belediye personel alımı başvuru ekranı 2023 | 11 ilde en az 55 puanla 290 personel alınacak! Memur, Zabıta, İtfaiye eri, Gassal... Branşlar ve şartlar

Eylül ayıyla birlikte memur alım ilanları da yayımlanmaya başladı. Bu son ilanlara göz attığımızda, yüksek maaşla itfaiye eri, veznedar ve düz memur kadrolarına yeni personel alımları gerçekleştirileceği dikkat çekiyor. Toplamda 11 farklı ilde bulunan belediyeler, bu kadrolara toplamda 290 yeni personel kazandırmak için başvuruları bekliyorlar.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.09.2023 09:13 Güncelleme Tarihi: 04.09.2023 09:22
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Belediye personel alımı başvuru ekranı 2023 | 11 ilde en az 55 puanla 290 personel alınacak! Memur, Zabıta, İtfaiye eri, Gassal... Branşlar ve şartlar

Eylül ayı, memur alımları açısından önemli fırsatlar sunuyor. Son alım ilanlarına göz attığımızda, yüksek maaşlı pozisyonlar arasında itfaiye eri, veznedar ve düz memur kadrolarına personel alımlarının yapılacağı görülüyor. Bu alımlar, toplamda 11 farklı ildeki belediyeler tarafından gerçekleştirilecek ve 290 yeni personelin istihdam edilmesi hedefleniyor. Bu ilanlara başvuracak adaylar için ilanlarda belirtilen şartlar ve gereklilikler haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Belediye personel alımı başvuru ekranı 2023 | 11 ilde en az 55 puanla 290 personel alınacak! Memur, Zabıta, İtfaiye eri, Gassal... Branşlar ve şartlar

11 ilde toplam 290 memur alımı gerçekleştirilecek. KPSS P93, P3, P94 puan türünden alımlar gerçekleştirilecek.

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Belediye personel alımı başvuru ekranı 2023 | 11 ilde en az 55 puanla 290 personel alınacak! Memur, Zabıta, İtfaiye eri, Gassal... Branşlar ve şartlar

GENEL ŞARTLAR

İlan edilen veteriner hekim ve mühendis pozisyonlarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 40 ıncı maddesi ile 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

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Belediye personel alımı başvuru ekranı 2023 | 11 ilde en az 55 puanla 290 personel alınacak! Memur, Zabıta, İtfaiye eri, Gassal... Branşlar ve şartlar

Türk Vatandaşı olmak,
● Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

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Belediye personel alımı başvuru ekranı 2023 | 11 ilde en az 55 puanla 290 personel alınacak! Memur, Zabıta, İtfaiye eri, Gassal... Branşlar ve şartlar

● Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,