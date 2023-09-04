04 Eylül 2023, Pazartesi
Belediye personel alımı başvuru ekranı 2023 | 11 ilde en az 55 puanla 290 personel alınacak! Memur, Zabıta, İtfaiye eri, Gassal... Branşlar ve şartlar
Eylül ayıyla birlikte memur alım ilanları da yayımlanmaya başladı. Bu son ilanlara göz attığımızda, yüksek maaşla itfaiye eri, veznedar ve düz memur kadrolarına yeni personel alımları gerçekleştirileceği dikkat çekiyor. Toplamda 11 farklı ilde bulunan belediyeler, bu kadrolara toplamda 290 yeni personel kazandırmak için başvuruları bekliyorlar.
Giriş Tarihi: 04.09.2023 09:13 Güncelleme Tarihi: 04.09.2023 09:22
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