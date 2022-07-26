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Haberler Galeri Sigaraya zam son dakika: 1 Ağustos'ta sigaraya 3 TL zam gelecek mi? Philip Morris, BAT, JTI güncel sigara fiyatları...

Sigaraya zam son dakika: 1 Ağustos'ta sigaraya 3 TL zam gelecek mi? Philip Morris, BAT, JTI güncel sigara fiyatları...

1 Ağustos'ta sigaraya zam gelecek mi? Yaklaşık bir ay önce tüm sigara markalarında 2'şer TL zam yapıldı. Tüm marka sigaralarda uygulanan zammın ardından fiyatlarda yeni bir artış yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Sosyal medyada çıkan iddiaya göre ise sigaraya 3 TL zam yapılacağı konuşuluyor. Peki, sigaraya zam var mı? 1 Ağustos'ta sigaraya 3 TL zam gelecek mi? Philip Morris, BAT, JTI güncel sigara fiyatları ne kadar? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.07.2022 14:59 Güncelleme Tarihi: 26.07.2022 14:59
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Sigaraya zam son dakika: 1 Ağustos’ta sigaraya 3 TL zam gelecek mi? Philip Morris, BAT, JTI güncel sigara fiyatları...

Son dakika... Sigaraya zam gelecek mi? Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, sigara fiyatlarına 3 TL zam yapılacağı iddia edildi. Philip Morris, BAT ve JTI grubuna kısa bir süre önce 2'şer TL zam yapılmıştı. Güncel sigara fiyatları ve zam ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, sigaraya zam var mı? 1 Ağustos'ta sigaraya 3 TL zam gelecek mi? Philip Morris, BAT, JTI güncel sigara fiyatları ne kadar? İşte haberin detayları...

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Sigaraya zam son dakika: 1 Ağustos’ta sigaraya 3 TL zam gelecek mi? Philip Morris, BAT, JTI güncel sigara fiyatları...

1 AĞUSTOS'TA SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, Philip Morris, BAT ve JTI grubu tarafından henüz zam açıklaması yapılmadı. Bu kapsamda sigara fiyatlarında herhangi bir zam beklenmiyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

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Sigaraya zam son dakika: 1 Ağustos’ta sigaraya 3 TL zam gelecek mi? Philip Morris, BAT, JTI güncel sigara fiyatları...

SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

İşte 2022 Temmuz tarihli marka marka güncel sigara fiyatları:

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Sigaraya zam son dakika: 1 Ağustos’ta sigaraya 3 TL zam gelecek mi? Philip Morris, BAT, JTI güncel sigara fiyatları...

JTI SİGARA FİYATLARI

Winston Slender: 28 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 28 TL

Winston: 29 TL

Winston Xsence Black&Gray: 30 TL

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Sigaraya zam son dakika: 1 Ağustos’ta sigaraya 3 TL zam gelecek mi? Philip Morris, BAT, JTI güncel sigara fiyatları...

Camel Slender: 27,50 TL

Camel: 28 TL

Monte Carlo: 27,50 TL

LD: 27,50 TL