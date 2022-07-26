24 ilde TOKİ ucuz konut fırsatında son günler! 2+1 ve 3+1 TOKİ ucuz konut başvuru ne zaman bitiyor? Konut fiyatları ve şartlar

TOKİ UCUZ KONUT BAŞVURU ŞARTLARI

* 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

* TOKİ'den konut satın almamış olması ve TOKİ'den konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç)

* Bir hane halkı adına yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları yalnızca bir adet başvuru yapması, gerekmektedir.