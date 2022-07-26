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Haberler Galeri 24 ilde TOKİ ucuz konut fırsatında son günler! 2+1 ve 3+1 TOKİ ucuz konut başvuru ne zaman bitiyor? Konut fiyatları ve şartlar

24 ilde TOKİ ucuz konut fırsatında son günler! 2+1 ve 3+1 TOKİ ucuz konut başvuru ne zaman bitiyor? Konut fiyatları ve şartlar

TOKİ ucuz konut başvuru ne zaman bitiyor? 24 ilde yapılacak ucuz konut satışlarında başvurular devam ediyor. 18 Temmuz'da başlayan başvuruların tamamlanmasına kısa süre kaldı. 2+1 ve 3+1 konut için başvuru yapmak isteyen vatandaşlar başvuru detaylarını araştırıyor. Peki, 2+1 ve 3+1 TOKİ ucuz konut başvuru ne zaman bitiyor? TOKİ ucuz konut fiyatları ne kadar? Başvuru şartları nelerdir? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.07.2022 13:00 Güncelleme Tarihi: 26.07.2022 13:00
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24 ilde TOKİ ucuz konut fırsatında son günler! 2+1 ve 3+1 TOKİ ucuz konut başvuru ne zaman bitiyor? Konut fiyatları ve şartlar

TOKİ ucuz konut başvuru son gün ne zaman? Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 24 ilde satışa sunulacak ucuz konut için başvurular devam ediyor. 2+1 ve 3+1 konut için başvuru yapacak olan vatandaşlar, başvuruların biteceği tarihi araştırmaya başladı. TOKİ 24 il ucuz konut kampanyası ile ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2+1 ve 3+1 TOKİ ucuz konut başvuru ne zaman bitiyor? TOKİ ucuz konut fiyatları ne kadar? Başvuru şartları nelerdir? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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24 ilde TOKİ ucuz konut fırsatında son günler! 2+1 ve 3+1 TOKİ ucuz konut başvuru ne zaman bitiyor? Konut fiyatları ve şartlar

TOKİ UCUZ KONUT BAŞVURU SON GÜN NE ZAMAN?

18 Temmuz'da başlayan TOKİ ucuz konut başvuruları 4 Ağustos'ta sona erecek. 24 ildeki kuralı satışa sunulacak ucuz konutlar için başvuru tarihleri il bazında değişiklik gösteriyor. Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası'nın şubeleri aracılığıyla yapılacak.

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24 ilde TOKİ ucuz konut fırsatında son günler! 2+1 ve 3+1 TOKİ ucuz konut başvuru ne zaman bitiyor? Konut fiyatları ve şartlar

ÖDEMELER NASIL OLACAK?

2+1 ile 3+1 dairelerin olduğu konutların fiyatları 163 bin liradan, taksitleri ise 1.442 TL'den başlıyor. Kuralı satışlara başvuru yapacak vatandaşlar yüzde 10, 12, 15, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olabilecekler.

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24 ilde TOKİ ucuz konut fırsatında son günler! 2+1 ve 3+1 TOKİ ucuz konut başvuru ne zaman bitiyor? Konut fiyatları ve şartlar

TOKİ UCUZ KONUT BAŞVURU ŞARTLARI

* 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

* TOKİ'den konut satın almamış olması ve TOKİ'den konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç)

* Bir hane halkı adına yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları yalnızca bir adet başvuru yapması, gerekmektedir.

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24 ilde TOKİ ucuz konut fırsatında son günler! 2+1 ve 3+1 TOKİ ucuz konut başvuru ne zaman bitiyor? Konut fiyatları ve şartlar

TOKİ İL İL KONUT FİYATLARI

İZMİR: Artan konut ihtiyacını karşılamak için inşaatlara hızla devam eden TOKİ, Selçuk ve Kemalpaşa ilçelerinde 720 konutu kura ile satışa sunuyor.

Konutların fiyatı 410 bin liradan taksitleri ise 2 bin 700 TL'den başlıyor. Başvurular 18 Temmuz'da başlayacak.