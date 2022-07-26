26 Temmuz 2022, Salı
24 ilde TOKİ ucuz konut fırsatında son günler! 2+1 ve 3+1 TOKİ ucuz konut başvuru ne zaman bitiyor? Konut fiyatları ve şartlar
TOKİ ucuz konut başvuru ne zaman bitiyor? 24 ilde yapılacak ucuz konut satışlarında başvurular devam ediyor. 18 Temmuz'da başlayan başvuruların tamamlanmasına kısa süre kaldı. 2+1 ve 3+1 konut için başvuru yapmak isteyen vatandaşlar başvuru detaylarını araştırıyor. Peki, 2+1 ve 3+1 TOKİ ucuz konut başvuru ne zaman bitiyor? TOKİ ucuz konut fiyatları ne kadar? Başvuru şartları nelerdir? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 26.07.2022 13:00 Güncelleme Tarihi: 26.07.2022 13:00
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