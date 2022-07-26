9 ay boyunca 6.000 TL karşılıksız burs! YKS üniversite tercihlerinde bu bölümlere dikkat! Bursa hak kazanmak için...

Bu kapsamda, yapay zeka mühendisliği ile yapay zeka ve veri mühendisliği lisans programlarına ilk 15 tercihinde yer veren ve ilgili programa ilk 3 sırada yerleşen öğrencilere başarı bursu bu yıldan itibaren ilk kez verilecek.

YÖK lisans destek bursları, şartları sağlayan öğrencilere zorunlu hazırlık sınıfı ve lisans öğrenim süresi (4 yıl, çift ana dal programında kayıtlı öğrencilere ise en fazla 5 yıl) boyunca verilecek.