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Haberler Galeri 9 ay boyunca 6.000 TL karşılıksız burs! YKS üniversite tercihlerinde bu bölümlere dikkat! Bursa hak kazanmak için...

9 ay boyunca 6.000 TL karşılıksız burs! YKS üniversite tercihlerinde bu bölümlere dikkat! Bursa hak kazanmak için...

Üniversite tercihlerinde bu bölümleri seçenlere burs veriliyor. Karşılıksız verilecek burs 6 bin TL'ye kadar çıkıyor. YKS tercihleri için geri saayım başlarken, yükseköğrenim programlarına tercih yapacak adayların bu haberi incelemesinde fayda var. YÖK'ün sektörlerle yaptığı iş birlikleri kapsamında, bazı bölümlerde üniversite öğrencilerine eğitim süresi boyunca karşılıksız burs verilecek. Bursa hak kazanmak için ne yapmak gerekiyor? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.07.2022 15:39
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9 ay boyunca 6.000 TL karşılıksız burs! YKS üniversite tercihlerinde bu bölümlere dikkat! Bursa hak kazanmak için...

Üniversite öğrencilerine 9 ay boyunca 6.000 TL karşılıksız burs! 2022-2023 eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa süre kala, üniversite tercihleri için de takvim belirlendi. YKS tercihlerini yapacak öğrenciler için Yükseköğretim Kurulu'ndan müjdeli haber geldi. YÖK tarafından sektörlerle yapılan iş birlikleri kapsamında belli bölümleri seçen öğrencileri 6 bin TL'ye varan karşılıksız burs verilecek. Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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9 ay boyunca 6.000 TL karşılıksız burs! YKS üniversite tercihlerinde bu bölümlere dikkat! Bursa hak kazanmak için...

YÖK yetkililerinden alınan bilgiye göre, YÖK lisans destek burs süreci bu yıl da sürüyor. YÖK, bu yıl temel bilimler (fizik, kimya, biyoloji, matematik) programlarına ilk 15 tercihinde yer verecek ve ilgili programlara ilk 3 sırada yerleşen öğrencilere geri ödemesiz başarı bursu verecek.

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9 ay boyunca 6.000 TL karşılıksız burs! YKS üniversite tercihlerinde bu bölümlere dikkat! Bursa hak kazanmak için...

Bunun yanında YÖK, Türkiye'nin Ulusal Yapay Zeka Strateji Belgesi kapsamında aldığı yeni kararla bu yıl yapay zeka mühendisliği ile yapay zeka ve veri mühendisliği lisans programlarını belli koşullarda seçecek öğrencilere de lisans destek bursu verme kararı aldı.

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9 ay boyunca 6.000 TL karşılıksız burs! YKS üniversite tercihlerinde bu bölümlere dikkat! Bursa hak kazanmak için...

Bu kapsamda, yapay zeka mühendisliği ile yapay zeka ve veri mühendisliği lisans programlarına ilk 15 tercihinde yer veren ve ilgili programa ilk 3 sırada yerleşen öğrencilere başarı bursu bu yıldan itibaren ilk kez verilecek.

YÖK lisans destek bursları, şartları sağlayan öğrencilere zorunlu hazırlık sınıfı ve lisans öğrenim süresi (4 yıl, çift ana dal programında kayıtlı öğrencilere ise en fazla 5 yıl) boyunca verilecek.

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9 ay boyunca 6.000 TL karşılıksız burs! YKS üniversite tercihlerinde bu bölümlere dikkat! Bursa hak kazanmak için...

Şu anda 3 bin 23 öğrenciye aylık 1000 lira burs verilmeye devam ediliyor. YÖK lisans destek burslarının Yükseköğretim Yürütme Kurulunun alacağı yeni kararla artırılacağı öğrenildi.

YÖK destek burslarını almaya hak kazanan öğrencilerin öğrenim gördükleri süre içerisinde aldıkları diğer burslar ve krediler de devam ediyor.