26 Temmuz 2022, Salı
9 ay boyunca 6.000 TL karşılıksız burs! YKS üniversite tercihlerinde bu bölümlere dikkat! Bursa hak kazanmak için...
Üniversite tercihlerinde bu bölümleri seçenlere burs veriliyor. Karşılıksız verilecek burs 6 bin TL'ye kadar çıkıyor. YKS tercihleri için geri saayım başlarken, yükseköğrenim programlarına tercih yapacak adayların bu haberi incelemesinde fayda var. YÖK'ün sektörlerle yaptığı iş birlikleri kapsamında, bazı bölümlerde üniversite öğrencilerine eğitim süresi boyunca karşılıksız burs verilecek. Bursa hak kazanmak için ne yapmak gerekiyor? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 26.07.2022 15:39
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