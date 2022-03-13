13 MART SİGARAYA ZAM! BAT- Philip Morris zamlı güncel fiyat listesi: Marlboro, Parliament, Lark, Chesterfield, L&M, Kent...

Gece saatlerinde sosyal medyada ortaya atılan iddianın ardından vatandaşlar sabahın ilk saatlerinden itibaren güncel sigara fiyatlarını merak ederek araştırmaya başladı. Tiryakiler bu konu hakkında resmi bir açıklama gelip gelmediğini merak ediyor. Philip Morris grubu, mart ayı itibarıyla geçerli olmak üzere paket başı 2 TL fiyat artışına gideceği söylentiler arasında. Peki, 2022 JTİ-BAT-Philip Morris sigaralarına zam mı geldi? Marlbora, Parliament, Lark, Chesterfield, Kent, Muratti, L&M fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya 2 TL zam mı geldi? İşte merak edilenler!