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Haberler Galeri 13 MART SİGARAYA ZAM! BAT- Philip Morris zamlı güncel fiyat listesi: Marlboro, Parliament, Lark, Chesterfield, L&M, Kent...

13 MART SİGARAYA ZAM! BAT- Philip Morris zamlı güncel fiyat listesi: Marlboro, Parliament, Lark, Chesterfield, L&M, Kent...

SON DAKİKA! Sigara zammı iddiası sonrası vatandaşların internette aramaları hız kazandı Sigara tiryakileri arama motorlarında "Sigaraya zam mı geldi?" sorusuyla ilgili araştırma yapıyor. Bu noktada günün en çok araştırılan soruları arasında 2022 Mart ayı sigara fiyatları ne kadar olacak sorusu yer aldı. Peki, 2022 JTI-BAT-Philip Morris sigaralarına zam geldi mi? Marlbora, Parliament, Lark, Chesterfield, Kent, Muratti, LM fiyatları ne kadar oldu?

Giriş Tarihi: 13.03.2022 10:45 Güncelleme Tarihi: 13.03.2022 10:48
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13 MART SİGARAYA ZAM! BAT- Philip Morris zamlı güncel fiyat listesi: Marlboro, Parliament, Lark, Chesterfield, L&M, Kent...

Gece saatlerinde sosyal medyada ortaya atılan iddianın ardından vatandaşlar sabahın ilk saatlerinden itibaren güncel sigara fiyatlarını merak ederek araştırmaya başladı. Tiryakiler bu konu hakkında resmi bir açıklama gelip gelmediğini merak ediyor. Philip Morris grubu, mart ayı itibarıyla geçerli olmak üzere paket başı 2 TL fiyat artışına gideceği söylentiler arasında. Peki, 2022 JTİ-BAT-Philip Morris sigaralarına zam mı geldi? Marlbora, Parliament, Lark, Chesterfield, Kent, Muratti, L&M fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya 2 TL zam mı geldi? İşte merak edilenler!

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13 MART SİGARAYA ZAM! BAT- Philip Morris zamlı güncel fiyat listesi: Marlboro, Parliament, Lark, Chesterfield, L&M, Kent...

MART 2022 SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

Mart ayında sigara zammına dair henüz bir açıklama bulunmuyor. Sosyal medyada konuşulanlara göre Philip Morris grubuna 2 TL zam geleceği iddia ediliyor. Marka tarafından resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır. 2 TL zam kesinleşirse fiyatlar yukarıda yer alan tabloya göre güncellenecek.

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13 MART SİGARAYA ZAM! BAT- Philip Morris zamlı güncel fiyat listesi: Marlboro, Parliament, Lark, Chesterfield, L&M, Kent...

Haberimiz içerisinden mevcut sigara fiyatlarına ulaşabilirsiniz. İşte güncel liste;

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13 MART SİGARAYA ZAM! BAT- Philip Morris zamlı güncel fiyat listesi: Marlboro, Parliament, Lark, Chesterfield, L&M, Kent...

PHİLİP MORRİS

Marlboro Edge: 23,00 TL

Marlboro Edge Blue/Sky: 23,00 TL

Marlboro Touch Blue/ Gray/White: 24,00 TL

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13 MART SİGARAYA ZAM! BAT- Philip Morris zamlı güncel fiyat listesi: Marlboro, Parliament, Lark, Chesterfield, L&M, Kent...

Marlboro Red/Touch: 25,00 TL

Parliament: 25,50 TL

Parliament Midnight Blue: 24,50 TL

Murattı: 23,00 TL

Murattı Blu: 22,00 TL