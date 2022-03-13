HaberlerGaleri13 MART SİGARAYA ZAM! BAT- Philip Morris zamlı güncel fiyat listesi: Marlboro, Parliament, Lark, Chesterfield, L&M, Kent...
13 MART SİGARAYA ZAM! BAT- Philip Morris zamlı güncel fiyat listesi: Marlboro, Parliament, Lark, Chesterfield, L&M, Kent...
SON DAKİKA! Sigara zammı iddiası sonrası vatandaşların internette aramaları hız kazandı Sigara tiryakileri arama motorlarında "Sigaraya zam mı geldi?" sorusuyla ilgili araştırma yapıyor. Bu noktada günün en çok araştırılan soruları arasında 2022 Mart ayı sigara fiyatları ne kadar olacak sorusu yer aldı. Peki, 2022 JTI-BAT-Philip Morris sigaralarına zam geldi mi? Marlbora, Parliament, Lark, Chesterfield, Kent, Muratti, LM fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 13.03.2022 10:45Güncelleme Tarihi: 13.03.2022 10:48