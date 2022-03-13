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Haberler Galeri Parliament, Marlboro Touch Blue, Kent D Range Blue kaç TL oldu? Samsun, Maltepe, LM, HD Blue, Tekel 2000 sigara güncel fiyatı MART 2022! | Güncel sigara fiyatları

Parliament, Marlboro Touch Blue, Kent D Range Blue kaç TL oldu? Samsun, Maltepe, LM, HD Blue, Tekel 2000 sigara güncel fiyatı MART 2022! | Güncel sigara fiyatları

Sigara fiyatlarına zam yapıldı mı? Bugün itibariyle sigara fiyatlarına ilişkin bir takım markalar tarafından 2 TL zam yapılacağına ilişkin haberler sosyal medyada gündem oldu. Sigara kullananlar bu konu ile ilgili yapılacak açıklamayı merakla bekliyor. Vatandaşlar internetten sigaraya zam yapıldı mı, sigaraya ne kadar zam yapıldı gibi soruların cevabını internette araştırıyor. Peki sigaralara zam geldi mi? 2022 MART AYI LM, Maltepe, LD, Samsun, HD Blue, Tekel Marlboro Touch Blue, Kent D Range Blue ne kadar oldu? Marlboro Touch Blue, Kent D Range Blue kaç TL? Sigara fiyatları güncel...

Giriş Tarihi: 13.03.2022 10:45 Güncelleme Tarihi: 13.03.2022 10:52
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Parliament, Marlboro Touch Blue, Kent D Range Blue kaç TL oldu? Samsun, Maltepe, LM, HD Blue, Tekel 2000 sigara güncel fiyatı MART 2022! | Güncel sigara fiyatları

Sigara fiyatlarında herhangi bir artışının olup olmayacağı merak konusu oldu. Bu çerçevede tiryakiler özellikle yapılan son dakika açıklamalarını dikkatle takip etmeye başladı. Son gelen bilgilere göre, sigaraya 2 lira zam geleceği öne sürüldü. Peki, Maltepe, Parliament, Samsun, LM, LD, HD Blue, Tekel 2000 ne kadar oldu? İşte Marlboro Touch Blue, Kent D Range Blue sigara fiyatı ne kadar?

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Parliament, Marlboro Touch Blue, Kent D Range Blue kaç TL oldu? Samsun, Maltepe, LM, HD Blue, Tekel 2000 sigara güncel fiyatı MART 2022! | Güncel sigara fiyatları

SİGARAYA NE KADAR ZAM GELECEK?

Philip Morris grubuna 2 TL zam geldi. Sigara güncel fiyat listesi;

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Parliament, Marlboro Touch Blue, Kent D Range Blue kaç TL oldu? Samsun, Maltepe, LM, HD Blue, Tekel 2000 sigara güncel fiyatı MART 2022! | Güncel sigara fiyatları

Sigara fiyatları güncel listesi:

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Parliament, Marlboro Touch Blue, Kent D Range Blue kaç TL oldu? Samsun, Maltepe, LM, HD Blue, Tekel 2000 sigara güncel fiyatı MART 2022! | Güncel sigara fiyatları

PHILIP MORRIS

Marlboro Edge: 23,00 TL

Marlboro Edge Blue/Sky: 23,00 TL

Marlboro Touch Blue/ Gray/White: 24,00 TL

Marlboro Red/Touch: 25,00 TL

Parliament: 25,50 TL

Parliament Midnight Blue: 24,50 TL

Murattı: 23,00 TL

Murattı Blu: 22,00 TL

Lark: 22,00 TL

Chesterfield: 21,50 TL

L&M: 21,50 TL

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Parliament, Marlboro Touch Blue, Kent D Range Blue kaç TL oldu? Samsun, Maltepe, LM, HD Blue, Tekel 2000 sigara güncel fiyatı MART 2022! | Güncel sigara fiyatları

BAT

Kent: Dark Blue, Dark Blue Long, Switch: 22,00 TL

Kent D Range: Blue, Grey, Blue Long, Grey Long: 22,00 TL

Kent: Blue, Grey, White: 23,00 TL

Kent Slims: Black, Grey: 25 TL

Tekel 2000: 21, 50 TL

Tekel 2001: 21,50 TL

Viceroy: 22,00 TL

Pall Mall: 22,00 TL

Samsun: 22,00 TL

Maltepe: 22,00 TL

Rothmans: 21,50 TL

IMPERIAL TOBACCO

Davidoff Slims: 25,00 TL

Davidof: 25,00 TL

Davidof C Line Blue: 22,00 TL

Bianca: 23,00 TL

Polo:21,5

West: 21,00 TL

West Grey SL: 22,00 TL

Imperial Classic Red SL: 22,00 TL

JTI

Winston: Slender Dark Blue & Deep Blue: 22 TL

Winston: Slender: 22 TL

Winston: Dark Blue & Deep Blue: 22 TL

Winston: Xsence Black&Gray: 24 TL

Winston: 23 TL

Camel Slender: 21,5 TL

Camel: 22 TL

LD: 21,5 TL

Monte Carlo Slender: 21,5 TL

Monte Carlo: 21,5 TL