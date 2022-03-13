Parliament, Marlboro Touch Blue, Kent D Range Blue kaç TL oldu? Samsun, Maltepe, LM, HD Blue, Tekel 2000 sigara güncel fiyatı MART 2022! | Güncel sigara fiyatları

Sigara fiyatlarına zam yapıldı mı? Bugün itibariyle sigara fiyatlarına ilişkin bir takım markalar tarafından 2 TL zam yapılacağına ilişkin haberler sosyal medyada gündem oldu. Sigara kullananlar bu konu ile ilgili yapılacak açıklamayı merakla bekliyor. Vatandaşlar internetten sigaraya zam yapıldı mı, sigaraya ne kadar zam yapıldı gibi soruların cevabını internette araştırıyor. Peki sigaralara zam geldi mi? 2022 MART AYI LM, Maltepe, LD, Samsun, HD Blue, Tekel Marlboro Touch Blue, Kent D Range Blue ne kadar oldu? Marlboro Touch Blue, Kent D Range Blue kaç TL? Sigara fiyatları güncel...