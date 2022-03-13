📢JTI sigara fiyatları güncel liste: Winston, Camel, Monte Carlo, LD fiyatı ne kadar? 13 Mart JTI zam geldi mi?

JTI sigara fiyatları güncel liste, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. JTI grubunda yer alan Winston, Camel, Monte Carlo ve LD sigara markalarına zam yapılıp yapılmadığını merak eden vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Sosyal medya sigara zammı iddialarının ardından detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Winston, Camel, Monte Carlo, LD fiyatı ne kadar? JTI zam geldi mi? İşte 13 Mart JTI sigara fiyatları güncel liste...

Giriş Tarihi: 13.03.2022 10:35 Güncelleme Tarihi: 13.03.2022 10:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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