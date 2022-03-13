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Haberler Galeri 📢JTI sigara fiyatları güncel liste: Winston, Camel, Monte Carlo, LD fiyatı ne kadar? 13 Mart JTI zam geldi mi?

📢JTI sigara fiyatları güncel liste: Winston, Camel, Monte Carlo, LD fiyatı ne kadar? 13 Mart JTI zam geldi mi?

JTI sigara fiyatları güncel liste, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. JTI grubunda yer alan Winston, Camel, Monte Carlo ve LD sigara markalarına zam yapılıp yapılmadığını merak eden vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Sosyal medya sigara zammı iddialarının ardından detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Winston, Camel, Monte Carlo, LD fiyatı ne kadar? JTI zam geldi mi? İşte 13 Mart JTI sigara fiyatları güncel liste...

Giriş Tarihi: 13.03.2022 10:35 Güncelleme Tarihi: 13.03.2022 10:35
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📢JTI sigara fiyatları güncel liste: Winston, Camel, Monte Carlo, LD fiyatı ne kadar? 13 Mart JTI zam geldi mi?

JTI sigara fiyatları güncel liste merak ediliyor. Sigara zammı iddialarının ardından JTI grubuna ait markaların sigara fiyatlarını merak eden vatandaşlar, konu hakkında internet üzerinden araştırmalara başladı. Sigaraya zam yapılacağı iddiaları sonrası son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, Winston, Camel, Monte Carlo, LD fiyatı ne kadar? JTI zam geldi mi? İşte 13 Mart JTI sigara fiyatları güncel liste...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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📢JTI sigara fiyatları güncel liste: Winston, Camel, Monte Carlo, LD fiyatı ne kadar? 13 Mart JTI zam geldi mi?

MART 2022 SİGARAYA ZAM VAR MI?

Mart 2022 sigara zammına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Haberimiz içerisinden mevcut, güncel sigara zammı fiyatlarına ulaşabilirsiniz.

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📢JTI sigara fiyatları güncel liste: Winston, Camel, Monte Carlo, LD fiyatı ne kadar? 13 Mart JTI zam geldi mi?

JTI SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

İşte 13 Mart tarihli JTI sigara fiyatları güncel liste:

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📢JTI sigara fiyatları güncel liste: Winston, Camel, Monte Carlo, LD fiyatı ne kadar? 13 Mart JTI zam geldi mi?

JTI

Winston: Slender Dark Blue & Deep Blue: 22 TL

Winston: Slender: 22 TL

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📢JTI sigara fiyatları güncel liste: Winston, Camel, Monte Carlo, LD fiyatı ne kadar? 13 Mart JTI zam geldi mi?

Winston: Dark Blue & Deep Blue: 22 TL

Winston: Xsence Black&Gray: 24 TL