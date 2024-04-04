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Haberler Galeri Sigaraya zam mı geldi? 04 Nisan son dakika 9 TL zam sonrası fiyatlar ne kadar oldu? En ucuz ve pahalı sigara...

Sigaraya zam mı geldi? 04 Nisan son dakika 9 TL zam sonrası fiyatlar ne kadar oldu? En ucuz ve pahalı sigara...

Sigara fiyatlarıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. 3 Nisan 2024 tarihinde yapılan bir duyuruyla sigara fiyatlarına zam yapıldığı açıklandı. Bu gelişme üzerine, vatandaşlar yeni fiyatları öğrenmek için yoğun bir şekilde araştırma yapıyorlar. İşte, 4 Nisan 2024 tarihinde belirlenen en düşük ve en yüksek sigara fiyatları listesi...

Giriş Tarihi: 04.04.2024 07:49 Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 07:49
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Sigaraya zam mı geldi? 04 Nisan son dakika 9 TL zam sonrası fiyatlar ne kadar oldu? En ucuz ve pahalı sigara...

Son dakika haberlerine göre, sigara fiyatlarına yapılan zam tiryakiler arasında endişe ve merak uyandırdı. 3 Nisan 2024 tarihinde duyurulan zam sonrasında, vatandaşlar en ucuz ve en pahalı sigara markalarının güncellenen fiyatlarını öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdılar. İşte en ucuz ve pahalı sigara fiyatları...

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Sigaraya zam mı geldi? 04 Nisan son dakika 9 TL zam sonrası fiyatlar ne kadar oldu? En ucuz ve pahalı sigara...

4 NİSAN 2024 SİGARA ZAMMI!

Son zamla birlikte en ucuz sigara 58 TL, en pahalı sigara ise 69 TL oldu.

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Sigaraya zam mı geldi? 04 Nisan son dakika 9 TL zam sonrası fiyatlar ne kadar oldu? En ucuz ve pahalı sigara...

100 gram tütünün fiyatı ise 125 TL'ye yükseldi.

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Sigaraya zam mı geldi? 04 Nisan son dakika 9 TL zam sonrası fiyatlar ne kadar oldu? En ucuz ve pahalı sigara...

Sigara kullanımının sağlığa olan zararları oldukça çeşitlidir:

Anne Karnında Başlayan Zararlar: Sigara içen annelerin bebekleri anne karnında sigaraya maruz kaldıkları için zeka geriliği riski taşıyabilir.

Solunum Sistemi Hastalıkları: Sigara, zatürre, bronşit ve astım gibi solunum sistemi hastalıklarına sebep olabilir.

KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı): Sigara, KOAH'ın başlıca nedenlerinden biridir ve akciğer fonksiyonlarını bozar.

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Sigaraya zam mı geldi? 04 Nisan son dakika 9 TL zam sonrası fiyatlar ne kadar oldu? En ucuz ve pahalı sigara...

Akciğer Kanseri: Sigara kullanımı, en sık görülen akciğer kanseri nedenidir.

Kalp ve Damar Hastalıkları: Sigara, kalp ve damar hastalıklarının riskini artırabilir ve damar tıkanıklığı gibi ciddi sorunlara yol açabilir.