Sigaraya zam mı geldi? 04 Nisan son dakika 9 TL zam sonrası fiyatlar ne kadar oldu? En ucuz ve pahalı sigara...

Sigara fiyatlarıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. 3 Nisan 2024 tarihinde yapılan bir duyuruyla sigara fiyatlarına zam yapıldığı açıklandı. Bu gelişme üzerine, vatandaşlar yeni fiyatları öğrenmek için yoğun bir şekilde araştırma yapıyorlar. İşte, 4 Nisan 2024 tarihinde belirlenen en düşük ve en yüksek sigara fiyatları listesi...

Giriş Tarihi: 04.04.2024 07:49 Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 07:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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