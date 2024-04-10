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Haberler Galeri Kamuda 11 bin kişilik boş kadro! İlkokul mezunu adaylar için başvurular sürüyor! KPSS şartlı ve şartsız alımlar için…

Kamuda 11 bin kişilik boş kadro! İlkokul mezunu adaylar için başvurular sürüyor! KPSS şartlı ve şartsız alımlar için…

Kamuya, en az ilkokul mezunu adaylar arasından toplam 11.138 personel, memur ve işçi alımı gerçekleştirilecek. Bu alımlar, Türkiye'nin 81 ilindeki çeşitli Kurum ve Kuruluşlar tarafından yapılacak olup boş kadrolara atanacak adaylar için detaylı bilgiler ilanlar aracılığıyla duyuruldu. Bazı kurumlar özellikle KPSS puanı dahi talep etmeksizin kadrolara başvuran adayları değerlendireceklerdir. İşte İlanlar ve alım yapacak kamu kurumlarının listesi…

Giriş Tarihi: 10.04.2024 09:39 Güncelleme Tarihi: 10.04.2024 09:40
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Kamuda 11 bin kişilik boş kadro! İlkokul mezunu adaylar için başvurular sürüyor! KPSS şartlı ve şartsız alımlar için…

Nisan ayında kamuda gerçekleştirilecek olan personel, memur ve işçi alımları netleşti. Türkiye'nin çeşitli illerindeki farklı kurumlar tarafından toplamda 11.138 kişinin istihdam edileceği açıklandı. Bu alımlarla ilgili başvuru şartları ve son başvuru tarihleri gibi önemli detaylar, ilanlar aracılığıyla kamuoyuna duyuruldu. Genel olarak adaylardan en az ilkokul mezunu olma şartı aranırken, bazı kurumlar kadrolara göre değişen KPSS şartını dikkate almıyor. Ancak, bazı kurumlar için en az 50 KPSS puanı gerekliliği bulunmaktadır. İşte nisan ayı kamuda yer alan boş kadrolara ilişkin ilanlar…

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Kamuda 11 bin kişilik boş kadro! İlkokul mezunu adaylar için başvurular sürüyor! KPSS şartlı ve şartsız alımlar için…

2024 NİSAN AYIDA KAMUYA PERSONEL, MEMUR VE İŞÇİ ALIM İLANLARI!

Nisan ayı içerisinde Kamu Kurum ve Kuruluşlarına toplamda 11.138 personel, memur ve işçi alımı gerçekleştirilecek. İşte ilanlar ve alım yapacak kurumların listesi;

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Kamuda 11 bin kişilik boş kadro! İlkokul mezunu adaylar için başvurular sürüyor! KPSS şartlı ve şartsız alımlar için…

- EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 7500 POLİS MEMURU ALACAK ( 4 Nisan - 14 Nisan)

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Kamuda 11 bin kişilik boş kadro! İlkokul mezunu adaylar için başvurular sürüyor! KPSS şartlı ve şartsız alımlar için…

- TÜRKİYE ENERJİ, NÜKLEER VE MADEN ARAŞTIRMA KURUMU 76 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 22 Nisan - 29 Nisan)

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Kamuda 11 bin kişilik boş kadro! İlkokul mezunu adaylar için başvurular sürüyor! KPSS şartlı ve şartsız alımlar için…

- İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ 11 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 3 Nisan - 17 Nisan)