İşçilere ilave ödeme takvimi şekillendi! Cumadan Pazartesiye takır takır yatacak! 10.272, 10.842, 11.772, 13.011 TL…

2024 yılına özgü ilave tediye ödeme tarihleri inceleniyor. Kamuda çalışan işçilere yönelik olarak Resmi Gazete'de yayımlanan bir kararla, yılda iki kez yapılan ek ödemelerin hesaplara yatırılacağı belirlendi. Bu ek ödemelerin bu yıl Ocak ve Nisan aylarında gerçekleştirileceği duyuruldu. Bu ek ödemeler, çalışanların maddi durumlarına destek olmanın yanı sıra, motivasyonlarını artırmak ve ekonomik refahlarını güçlendirmek amacıyla düzenlenmektedir. Peki kamu işçisine tediye ne zaman yatacak? Kamu işçisine ne kadar ödeme yatacak?