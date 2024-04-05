İşçilere ilave ödeme takvimi şekillendi! Cumadan Pazartesiye takır takır yatacak! 10.272, 10.842, 11.772, 13.011 TL…
Bayram ikramiyesi ödemelerinin emeklilere yapıldığı sürecin ardından şimdi de kamu işçilerine ödeme sırası geldi. Yaklaşık 700 bin işçiye, 13 günlük ikramiyeleri bugün hesaplarına yatırılacak. Peki kamu işçisine tediye ödemeleri ne zaman? Kime ne kadar yatacak?
Giriş Tarihi: 05.04.2024
07:06 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024
07:09
2024 yılına özgü ilave tediye ödeme tarihleri inceleniyor. Kamuda çalışan işçilere yönelik olarak Resmi Gazete'de yayımlanan bir kararla, yılda iki kez yapılan ek ödemelerin hesaplara yatırılacağı belirlendi. Bu ek ödemelerin bu yıl Ocak ve Nisan aylarında gerçekleştirileceği duyuruldu. Bu ek ödemeler, çalışanların maddi durumlarına destek olmanın yanı sıra, motivasyonlarını artırmak ve ekonomik refahlarını güçlendirmek amacıyla düzenlenmektedir. Peki kamu işçisine tediye ne zaman yatacak? Kamu işçisine ne kadar ödeme yatacak?
Kamu İşçilerine İkramiyelerin Dağıtımı Devam Ediyor
Yıl boyunca kamuda çalışan işçilere yapılan ikramiyelerin dağıtımı devam ediyor. Bu ikramiyeler, yıllık olarak toplamda 52 günlük bir ödeme olarak gerçekleşiyor.
Bu miktarın ilk yarısı olan 26 günlük bölümü, yılın ilk yarısında iki eşit parçada ödeniyor.
İlk 13 günlük kısım 26 Ocak tarihinde dağıtılmıştı ve ikinci 13 günlük bölümü ise 04 Nisan'da verilecek.
Yılın ikinci yarısına ait olan 26 günlük ikramiyenin ödeme takvimi ise Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenecek.
Maden İşçilerine Ek Tediye 23 Aralık'ta Yatırılacak
Öte yandan, maden işçilerine bu yıl ayrıca bir ilave tediye yapılacak. Bu ilave tediye tutarı 23 Aralık'ta ödenecek. İşçilerin en düşük çıplak brüt ücreti, yüzde 32.57 oranında bir zamla 33 bin 159 liraya yükselirken, buna göre 13 günlük ikramiye brüt 14 bin 368, net ise 10 bin 272 lira olacak.