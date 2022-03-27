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Haberler Galeri SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ? Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Philip Morris, BAT, JTI güncel sigara fiyat listesi...

SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ? Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Philip Morris, BAT, JTI güncel sigara fiyat listesi...

Sigaraya zam gelecek mi, var mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Mart ayı başında zamlanan Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M, Kent gibi birçok sigara fiyatları güncel liste halinde yayınlandı. Bu noktada, en pahalı sigara fiyatı ise son zamlarla beraber 40 lira, en ucuz sigara fiyatı da 23,50 TL oldu. Güncellenen fiyat listesi sonrasında sigara tüketicileri yeni fiyat artışının gündemde olup olmadığını merak ediyor. İşte, Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Philip Morris, BAT, JTI güncel sigara fiyat listesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.03.2022 19:33
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SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ? Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Philip Morris, BAT, JTI güncel sigara fiyat listesi...

Sigaraya zam gelecek mi? Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. En son duyurulan zamlardan sonra toplamda 6 TL'lik zamla gündeme gelen sigaraların yeni fiyatları BAT, JTI, Philip Morris gibi markaların yayınladığı fiyat listesi ile netleşti. Sigara tüketicileri yeni sigara fiyatlarını merak ediyor. Diğer yandan tüketiciler yeni zammın gündemde olup olmadığını merak ediyor. İşte, sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Philip Morris, BAT, JTI güncel sigara fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ? Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Philip Morris, BAT, JTI güncel sigara fiyat listesi...

İşte Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara markalarının 2022 güncel fiyatları...

PHİLİP MORRİS MARKA ZAMLI SİGARA FİYATLARI 2022

JTİ MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Winston Slender: 22 TL

Winston Xsence: 24 TL

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SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ? Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Philip Morris, BAT, JTI güncel sigara fiyat listesi...

Tekel 2000: 23,5 TL

Tekel 2001: 23,5 TL

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SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ? Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Philip Morris, BAT, JTI güncel sigara fiyat listesi...

Marlboro Roll 50: 25,00 TL

Marlboro Edge: 25,00 TL

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SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ? Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Philip Morris, BAT, JTI güncel sigara fiyat listesi...

BAT MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Kent: 24,00

Kent D Range: 24,00