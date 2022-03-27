SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ? Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Philip Morris, BAT, JTI güncel sigara fiyat listesi...

Sigaraya zam gelecek mi, var mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Mart ayı başında zamlanan Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M, Kent gibi birçok sigara fiyatları güncel liste halinde yayınlandı. Bu noktada, en pahalı sigara fiyatı ise son zamlarla beraber 40 lira, en ucuz sigara fiyatı da 23,50 TL oldu. Güncellenen fiyat listesi sonrasında sigara tüketicileri yeni fiyat artışının gündemde olup olmadığını merak ediyor. İşte, Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Philip Morris, BAT, JTI güncel sigara fiyat listesi...