HaberlerGaleriEmeklinin cebi rahatlayacak! 2022 emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? SSK, Bağ-kur emekli ikramiyesine zam gelecek mi, var mı?
Emeklinin cebi rahatlayacak! 2022 emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? SSK, Bağ-kur emekli ikramiyesine zam gelecek mi, var mı?
2022 emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı'na kısa süre kala emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı merak ediliyor. Asgari ücret ve emekli maaşlarında yaşanan yüksek artış sonrasında gözler ikramiye ödemelerine çevrildi. Masada 4 formülün yer aldığı gelen bilgiler arasında yer alıyor. İşte, 2022 emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? SSK, Bağ-kur emekli ikramiyesine zam gelecek mi, var mı?