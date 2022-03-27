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Haberler Galeri Emeklinin cebi rahatlayacak! 2022 emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? SSK, Bağ-kur emekli ikramiyesine zam gelecek mi, var mı?

Emeklinin cebi rahatlayacak! 2022 emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? SSK, Bağ-kur emekli ikramiyesine zam gelecek mi, var mı?

2022 emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı'na kısa süre kala emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı merak ediliyor. Asgari ücret ve emekli maaşlarında yaşanan yüksek artış sonrasında gözler ikramiye ödemelerine çevrildi. Masada 4 formülün yer aldığı gelen bilgiler arasında yer alıyor. İşte, 2022 emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? SSK, Bağ-kur emekli ikramiyesine zam gelecek mi, var mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.03.2022 18:45
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Emeklinin cebi rahatlayacak! 2022 emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? SSK, Bağ-kur emekli ikramiyesine zam gelecek mi, var mı?

SSK, Bağ-kur emekli ikramiyesine zam gelecek mi, var mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emekli bayram ikramiyesi Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'ndan önce hesaplara yatırılıyor. Bayrama kısa süre kala ikramiye ödemelerinde artış yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor. İşte, 2022 emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? SSK, Bağ-kur emekli ikramiyesine zam gelecek mi, var mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklinin cebi rahatlayacak! 2022 emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? SSK, Bağ-kur emekli ikramiyesine zam gelecek mi, var mı?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Ramazan Bayramı bu yıl 2 Mayıs'ta başlayacak. Bilindiği üzere, emeklilere Kurban ve Ramazan Bayramı öncesinde emekli ikramiyesi veriliyor. Dolayısıyla emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi 2 Mayıs 2022'den önce hesaplara hesaplara yatacak.

Emekli bayram ikramiyesi 2022 için zam beklentileri arttı. 2021 yılında 1000 liradan 1100 liraya yükselen bayram ikramiyesi için bu yıl daha yüksek bir zam oranı gündeme geldi.

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Emeklinin cebi rahatlayacak! 2022 emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? SSK, Bağ-kur emekli ikramiyesine zam gelecek mi, var mı?

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete yapılan yüzde 50.51'lik zam, memurlara ve emeklilere yapılan ilave iyileştirmeler ikramiyede artış beklentisi oluşturdu.

Bu yılın ilk bayram ikramiyesi için Nisan ayı sonunda ödemeler bekleniyor. Bayram ikramiyesi zammı için ise 4 formül öne çıkıyor:

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Emeklinin cebi rahatlayacak! 2022 emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? SSK, Bağ-kur emekli ikramiyesine zam gelecek mi, var mı?

MİLYONLARCA EMEKLİ BU HABERİ BEKLİYOR

İşte 2022 bayram ikramiyesi için öne çıkan 4 formül:

FORMÜL 1: İkramiye formüllerinden biri, enflasyon oranında artış yapılması.

2021 enflasyonu yüzde 36.08 olarak gerçekleşti. İkramiye yıllık enflasyona göre artırılırsa, ödemeler bin 100 liradan bin 496 lira 88 kuruşa çıkabilecek. Bu yıl iki bayramda toplam 2 bin 993 lira 76 kuruş ödeme alınabilecek.

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Emeklinin cebi rahatlayacak! 2022 emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? SSK, Bağ-kur emekli ikramiyesine zam gelecek mi, var mı?

FORMÜL 2: İkramiye artışında yeniden değerleme oranı da dikkate alınabilir. Bu yılın başında bazı vergi, harç ve cezaların güncellemesinde yüzde 36.2'lik yeniden değerleme oranı baz alındı.

Eğer bu artış ikramiyeye yansıtılırsa bin 100 liralık tutar, bin 498 lira 20 kuruş olabilecek. Bu yıl 2 bayramda elde edilecek gelir 2 bin 996 lira 40 kuruşu bulacak.