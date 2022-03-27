Emeklinin cebi rahatlayacak! 2022 emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? SSK, Bağ-kur emekli ikramiyesine zam gelecek mi, var mı?

FORMÜL 2: İkramiye artışında yeniden değerleme oranı da dikkate alınabilir. Bu yılın başında bazı vergi, harç ve cezaların güncellemesinde yüzde 36.2'lik yeniden değerleme oranı baz alındı.

Eğer bu artış ikramiyeye yansıtılırsa bin 100 liralık tutar, bin 498 lira 20 kuruş olabilecek. Bu yıl 2 bayramda elde edilecek gelir 2 bin 996 lira 40 kuruşu bulacak.