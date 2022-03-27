13 milyona katılabilirsiniz. 3 yıl evvel bu tarihlerde emekli olma yöntemi belirlendi. SSK, Bağkur, 4C'liye erken emeklilik: Şartları yerine getirene maaş... Milyonlarca çalışan erken emekllik için detayları merak ediyor. Erken emeklilik için 3 koşul bulunuyor. Türkiye'de her çalışan bir gün emekli olup emekli maaşına kavuşma hayali kurmaktadır. Ancak bu hayali gerçekleştirmek basit değil. Türkiye'de aşağı yukarı 4 milyon çalışan emekli olabilmek amacıyla yaş şartını yerine getirmek bağlamında beklemektedir. Erken emeklilik merak edilen detayları haberimizde derledik. Peki, erken emeklilik için neler yapılması gerekiyor?