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Haberler Galeri 13 milyona katılabilirsiniz! 3 yıl evvel bu tarihlerde emekli olma yöntemi belirlendi! SSK, Bağkur, 4C'liye erken emeklilik: Şartları yerine getirene maaş...

13 milyona katılabilirsiniz! 3 yıl evvel bu tarihlerde emekli olma yöntemi belirlendi! SSK, Bağkur, 4C'liye erken emeklilik: Şartları yerine getirene maaş...

Milyonlarca çalışan iş hayatı boyunca emekli erken emekli olabilmek için detayları merak ediyor. Türkiye'de çalışanlar kısa sürede emeklilik hayaline kavuşmak istiyor. Bu süreçte Sosyal Sigorta Kurumu (SGK) sisteminde erken emeklilik için belirli maddeler bulnuyor. Erken emekli nasıl olunur? Erken emekli olmak için yapılması gerekenler nelerdir? Sorularına yanıt aranıyor. İşte madde madde erken emekllilik şartları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.03.2022 20:02
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13 milyona katılabilirsiniz! 3 yıl evvel bu tarihlerde emekli olma yöntemi belirlendi! SSK, Bağkur, 4C’liye erken emeklilik: Şartları yerine getirene maaş...

13 milyona katılabilirsiniz. 3 yıl evvel bu tarihlerde emekli olma yöntemi belirlendi. SSK, Bağkur, 4C'liye erken emeklilik: Şartları yerine getirene maaş... Milyonlarca çalışan erken emekllik için detayları merak ediyor. Erken emeklilik için 3 koşul bulunuyor. Türkiye'de her çalışan bir gün emekli olup emekli maaşına kavuşma hayali kurmaktadır. Ancak bu hayali gerçekleştirmek basit değil. Türkiye'de aşağı yukarı 4 milyon çalışan emekli olabilmek amacıyla yaş şartını yerine getirmek bağlamında beklemektedir. Erken emeklilik merak edilen detayları haberimizde derledik. Peki, erken emeklilik için neler yapılması gerekiyor?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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13 milyona katılabilirsiniz! 3 yıl evvel bu tarihlerde emekli olma yöntemi belirlendi! SSK, Bağkur, 4C’liye erken emeklilik: Şartları yerine getirene maaş...

Her çalışanın hayali emekli olmak. Bunun için yıl, yaş ve prim şartı bulunuyor. Ancak bazı durumlar çalışanlara erken emeklilik imkanı sunuyor. İşte emekliliğin 8 formülü...

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13 milyona katılabilirsiniz! 3 yıl evvel bu tarihlerde emekli olma yöntemi belirlendi! SSK, Bağkur, 4C’liye erken emeklilik: Şartları yerine getirene maaş...

Çalışanların en büyük hayali emekli olup iyi bir maaşa kavuşmak.

Emeklilik için öncelikle sigortadan sonra belli bir süre geçmesi, işe giriş tarihine göre de prim ve yaş şartlarını tamamlamak gerekiyor.

Ancak emeklilik yaşını geri çekmek mümkün.

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13 milyona katılabilirsiniz! 3 yıl evvel bu tarihlerde emekli olma yöntemi belirlendi! SSK, Bağkur, 4C’liye erken emeklilik: Şartları yerine getirene maaş...

ANNEYE 6 YIL AVANTAJ

Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor.

Bu imkan 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazandırıyor.

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13 milyona katılabilirsiniz! 3 yıl evvel bu tarihlerde emekli olma yöntemi belirlendi! SSK, Bağkur, 4C’liye erken emeklilik: Şartları yerine getirene maaş...

Böylece yaşı ve yılı dolmuş bir anne 3 çocuğu varsa 6 yıl erken emekli olabiliyor.

Burada tek şart, annenin borçlanacağı çocuklarının sigortalı olunan tarihten sonra dünyaya gelmiş olması.