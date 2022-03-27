HaberlerGaleri13 milyona katılabilirsiniz! 3 yıl evvel bu tarihlerde emekli olma yöntemi belirlendi! SSK, Bağkur, 4C'liye erken emeklilik: Şartları yerine getirene maaş...
13 milyona katılabilirsiniz! 3 yıl evvel bu tarihlerde emekli olma yöntemi belirlendi! SSK, Bağkur, 4C'liye erken emeklilik: Şartları yerine getirene maaş...
Milyonlarca çalışan iş hayatı boyunca emekli erken emekli olabilmek için detayları merak ediyor. Türkiye'de çalışanlar kısa sürede emeklilik hayaline kavuşmak istiyor. Bu süreçte Sosyal Sigorta Kurumu (SGK) sisteminde erken emeklilik için belirli maddeler bulnuyor. Erken emekli nasıl olunur? Erken emekli olmak için yapılması gerekenler nelerdir? Sorularına yanıt aranıyor. İşte madde madde erken emekllilik şartları...