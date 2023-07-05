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Haberler Galeri Sigaraya zam geldi mi, ne kadar oldu? En düşük sigara fiyatı kaç para oldu? Yeni zamlı fiyat listesi...

Sigaraya zam geldi mi, ne kadar oldu? En düşük sigara fiyatı kaç para oldu? Yeni zamlı fiyat listesi...

"Sigaraya zam geldi mi, ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Gelen son bilgilere göre birçok markanın ürününe 5 TL'lik zam geldi. Geçtiğimiz ay bazı markalar da 5 TL zamlanıp en ucuz sigara 36,50 TL'ye yükselmişti. Zam sonrası market ve bakkallardaki sigara fiyatları güncellenecek. Peki, Sigaraya zam geldi mi, ne kadar oldu? En düşük sigara fiyatı kaç para oldu?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.07.2023 12:21 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023 12:21
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Sigaraya zam geldi mi, ne kadar oldu? En düşük sigara fiyatı kaç para oldu? Yeni zamlı fiyat listesi...

"Sigaraya zam geldi mi, ne kadar oldu? En düşük sigara fiyatı kaç para oldu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Enflasyon verileriyle maaş zamlarının artışa geçmesi halinde sigaraya zam olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, sigaraya zam geldi mi, ne kadar oldu? En düşük sigara fiyatı kaç para oldu? Yeni zamlı fiyat listesi...

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Sigaraya zam geldi mi, ne kadar oldu? En düşük sigara fiyatı kaç para oldu? Yeni zamlı fiyat listesi...

TEMMUZ'DA SİGARA FİYATLARINA ZAM GELECEK Mİ?

Henüz konu hakkında resmi açıklama gelmedi. Detaylı bilgiler geldiğinde haberimize eklenecektir.

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Sigaraya zam geldi mi, ne kadar oldu? En düşük sigara fiyatı kaç para oldu? Yeni zamlı fiyat listesi...

SON OLARAK HAZİRANDA ZAM GELMİŞTİ

Haziran ayında sigara grubunun tüm ürünlerine 5 TL zam geldi. Zamlı fiyatlar, 5 Haziran 2023 tarihinden itibaren geçerli oldu.

Ardından bir diğer sigara grubuna da zam geldi. Son zamla birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi de güncellendi .Zam sonrası en ucuz sigara 36.50 TL oldu.

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Sigaraya zam geldi mi, ne kadar oldu? En düşük sigara fiyatı kaç para oldu? Yeni zamlı fiyat listesi...

SİGARANIN ZARARLARI

Günümüzde sigaranın zararları herkes tarafından bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütünün istatistiklerine göre 'sigara içmek' dünya çapında bir problem olmakla birlikte tahmini 3 yetişkinden biri sigara kullanmaktadır.

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Sigaraya zam geldi mi, ne kadar oldu? En düşük sigara fiyatı kaç para oldu? Yeni zamlı fiyat listesi...

Bu istatistiğe göre 1,2 milyar kişinin sigara kullandığı ortaya çıkmaktadır. Dünya Sağlık Örgütünün yaptığı açıklamaya göre birçok ülkede akciğer kanseri görülmektedir ve bu hastalık sigaranın sebep olduğu ölümcül sonuçlardan sadece biridir.