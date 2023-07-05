Sigaraya zam geldi mi, ne kadar oldu? En düşük sigara fiyatı kaç para oldu? Yeni zamlı fiyat listesi...

"Sigaraya zam geldi mi, ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Gelen son bilgilere göre birçok markanın ürününe 5 TL'lik zam geldi. Geçtiğimiz ay bazı markalar da 5 TL zamlanıp en ucuz sigara 36,50 TL'ye yükselmişti. Zam sonrası market ve bakkallardaki sigara fiyatları güncellenecek. Peki, Sigaraya zam geldi mi, ne kadar oldu? En düşük sigara fiyatı kaç para oldu?