Emekliye refah payı verilecek mi 2023? Temmuz ayı emekli maaş zammına refah payı eklenecek mi?

"Emekliye refah payı verilecek mi 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği enflasyon rakamı açıklandı. 6 aylık enflasyon rakamlarıyla birlikte refah payı öncesi zam oranı belli oldu. Memur ve memur emeklileri sözleşme zammı ve enflasyon farkıyla yüzde 17,55, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 19,77 zamma hak kazandı. Emekli maaşları refah payı eklenmesi sonrasında hesaplamalar güncellenecek. Peki, Emekliye refah payı verilecek mi 2023? Temmuz ayı emekli maaş zammına refah payı eklenecek mi?