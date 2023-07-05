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Haberler Galeri Emekliye refah payı verilecek mi 2023? Temmuz ayı emekli maaş zammına refah payı eklenecek mi?

Emekliye refah payı verilecek mi 2023? Temmuz ayı emekli maaş zammına refah payı eklenecek mi?

"Emekliye refah payı verilecek mi 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği enflasyon rakamı açıklandı. 6 aylık enflasyon rakamlarıyla birlikte refah payı öncesi zam oranı belli oldu. Memur ve memur emeklileri sözleşme zammı ve enflasyon farkıyla yüzde 17,55, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 19,77 zamma hak kazandı. Emekli maaşları refah payı eklenmesi sonrasında hesaplamalar güncellenecek. Peki, Emekliye refah payı verilecek mi 2023? Temmuz ayı emekli maaş zammına refah payı eklenecek mi?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.07.2023 14:25
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Emekliye refah payı verilecek mi 2023? Temmuz ayı emekli maaş zammına refah payı eklenecek mi?

"Emekliye refah payı verilecek mi 2023? Temmuz ayı emekli maaş zammına refah payı eklenecek mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Enflasyonda ilk 6 aylık rakamların açıklanmasıyla memur ve emekli zammı büyük oranda netleşti. Refah payı düzenlemesi ile maaşlar yeniden şekillenecek. Peki, Emekliye refah payı verilecek mi 2023? Temmuz ayı emekli maaş zammına refah payı eklenecek mi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye refah payı verilecek mi 2023? Temmuz ayı emekli maaş zammına refah payı eklenecek mi?

Enflasyonda ilk 6 aylık rakamların açıklanmasıyla memur ve emekli zammı büyük oranda netleşti.

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Emekliye refah payı verilecek mi 2023? Temmuz ayı emekli maaş zammına refah payı eklenecek mi?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, enflasyon haziran ayında yüzde 3,92 arttı. İlk 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 oldu.

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Emekliye refah payı verilecek mi 2023? Temmuz ayı emekli maaş zammına refah payı eklenecek mi?

MEMURLARA SÖZLEŞME ZAMMI VE ENFLASYON FARKI

Toplu sözleşmeye göre memurlar yılın ilk 6 ayı için yüzde 8 zam almıştı. Memur ve memur emeklileri bu zammı aşan oranda enflasyon için fark almaya hak kazanıyor.

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Emekliye refah payı verilecek mi 2023? Temmuz ayı emekli maaş zammına refah payı eklenecek mi?

Memurlara bu yılın ikinci 6 ayı için, yüzde 6 zam ve enflasyon farkı verilecek. Memurlar ikinci 6 ayda yüzde 6'lık sözleşme zammına ek olarak yüzde 10,90'lık enflasyon farkı alacak.