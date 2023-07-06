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Haberler Galeri Oran geldi, enflasyon farkı, seyyanen artış hesabı! Memur Temmuz maaş zammı son dakika açıklandı! 11.500, 12.500 TL, 13.000 TL alanlar...

Oran geldi, enflasyon farkı, seyyanen artış hesabı! Memur Temmuz maaş zammı son dakika açıklandı! 11.500, 12.500 TL, 13.000 TL alanlar...

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, enflasyon haziran ayında yüzde xx arttı. 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 oldu. Peki, memur zammı ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi? İşte Temmuz ayı memur zammı son dakika gelişmeler...

Giriş Tarihi: 06.07.2023 10:21 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023 10:22
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Oran geldi, enflasyon farkı, seyyanen artış hesabı! Memur Temmuz maaş zammı son dakika açıklandı! 11.500, 12.500 TL, 13.000 TL alanlar...

"Memur maaşları ne kadar kaç TL oldu?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Memur ve emeklinin merakla beklediği enflasyon rakamı belli oldu. 6 aylık enflasyon rakamları sonrası kesin zam oranı, refah payı eklenmesiyle netleşecek. Memur ve emekli zamlarına ilişkin kanun teklifi bugün Meclis'e sunulacak. Peki, memur maaşları ne kadar oldu? İşte, emekli ve memur zammı son dakika gelişmeler...

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Oran geldi, enflasyon farkı, seyyanen artış hesabı! Memur Temmuz maaş zammı son dakika açıklandı! 11.500, 12.500 TL, 13.000 TL alanlar...

HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Haziran 2023

Türkiye İstatiskik Kurumu Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Haziranda enflasyon yüzde 3.92 oldu.

Memur ve emekli zammını etkileyecek 6 aylık enflasyon ise yüzde 19,77 oldu.

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Oran geldi, enflasyon farkı, seyyanen artış hesabı! Memur Temmuz maaş zammı son dakika açıklandı! 11.500, 12.500 TL, 13.000 TL alanlar...

AK Parti, Torba Kanun teklifini Meclis'e sundu. Teklife göre en düşük memur maaşı 22 bin 17 TL'ye yükseltilecek. Memurlara yüze 17,55 zam oranının yanı sıra seyyanen 8 bin 77 lira artış yapılacağı duyuruldu.

AK Parti, Torba Kanun teklifini Meclis'e sundu. Teklife göre en düşük memur maaşı 22 bin TL 17'ye yükseltilecek. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler memurlara yönelik refah payını da içeren kesin zam oranlarının yer aldığı yasa teklifinin detaylarını açıkladı.

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Oran geldi, enflasyon farkı, seyyanen artış hesabı! Memur Temmuz maaş zammı son dakika açıklandı! 11.500, 12.500 TL, 13.000 TL alanlar...

Güler'in açıklamaları:

Uzun zamandır yaptığımız çalışmalarda istişareler neticesinde son şekil verildi. En düşük memur aylığının 22 bin liraya çıkarılmasını içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sunduk. Tüm kamu görevlilerinin yılık ücretlerinde enflasyon farkı dahil artışa ilave olarak seyyanen net 8077 liralık artışı öngörüyoruz.

En düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya çıkarılacaktır. Temmuz artış oranı bu şekliyle birlikte yüzde 86'yı bulmaktadır. Kümülatif artış ise yüzde 142 artışı sağlamış olacağız. Ortalama memur maaşı 25 bin 15 liraya çıkarılacaktır. Temmuz artış oranı ortalama yüzde 74'e karşılık gelmektedir. Kümülatif oranı yüzde 129 artışı sağlamış olacağız.

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Oran geldi, enflasyon farkı, seyyanen artış hesabı! Memur Temmuz maaş zammı son dakika açıklandı! 11.500, 12.500 TL, 13.000 TL alanlar...

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN 17 LİRA OLDU

Net olarak şunu söyleyebiliriz ortalama Memur Maaşı Temmuz maaşı olmadan 14417 liraydı, bu zammı uyguladığımızda Temmuz 2023'ten itibaren 25 bin 15 liraya çıkıyor, toplamda zam yüzde 74. En düşük memur maaşı lise memuru hizmetli maaşı 11848 lirayken yapılan zam ve ilave katkı payıyla birlikte 22 bin 17 bin liraya yükseltilmektedir. Bu da yüzde 86'lık oran.