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Sigaraya son dakika zammı geldi mi? 2020 Ekim güncel sigara zammı fiyat listesi! Hangi sigara kaç para oldu?
Son dakika... Ekim ayı güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? sorusu, arama motorlarında merakla araştırılan konuların başında geliyor. Temmuz ayında sigara vergisinde gerçekleştirilen artışın ardından sigara fiyatlarına zam yapılacağı iddia edilmişti. Bu iddiaların ardından tiryakiler son gelişmeleri yakından takip etmeye başladılar. Peki, sigaraya zam geldi mi? Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte 2020 Ekim ayı marka marka sigara fiyatları...
Giriş Tarihi: 03.10.2020 16:30 Güncelleme Tarihi: 03.10.2020 16:39
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