Son dakika haberi... Sigara fiyatlarına zam geldi mi? Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 6 ayda bir uygulanan sigarada vergi artışı temmuz ayında gerçekleşmişti. Bu vergi artışı ile birlikte "Sigaraya zam yapılacak mı?" sorusu gündeme geldi. Sigara tiryakileri tarafından sosyal medyada sigaraya zam yapılıp yapılmayacağı yönünde paylaşımlar yapılıyor. Konu ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, sigaraya zam geldi mi? Marka marka sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte Ekim ayı güncel sigara fiyatları...