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Sigaraya son dakika zammı geldi mi? 2020 Ekim güncel sigara zammı fiyat listesi! Hangi sigara kaç para oldu?

Son dakika... Ekim ayı güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? sorusu, arama motorlarında merakla araştırılan konuların başında geliyor. Temmuz ayında sigara vergisinde gerçekleştirilen artışın ardından sigara fiyatlarına zam yapılacağı iddia edilmişti. Bu iddiaların ardından tiryakiler son gelişmeleri yakından takip etmeye başladılar. Peki, sigaraya zam geldi mi? Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte 2020 Ekim ayı marka marka sigara fiyatları...

Giriş Tarihi: 03.10.2020 16:30 Güncelleme Tarihi: 03.10.2020 16:39
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Sigaraya son dakika zammı geldi mi? 2020 Ekim güncel sigara zammı fiyat listesi! Hangi sigara kaç para oldu?

Son dakika haberi... Sigara fiyatlarına zam geldi mi? Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 6 ayda bir uygulanan sigarada vergi artışı temmuz ayında gerçekleşmişti. Bu vergi artışı ile birlikte "Sigaraya zam yapılacak mı?" sorusu gündeme geldi. Sigara tiryakileri tarafından sosyal medyada sigaraya zam yapılıp yapılmayacağı yönünde paylaşımlar yapılıyor. Konu ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, sigaraya zam geldi mi? Marka marka sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte Ekim ayı güncel sigara fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sigaraya son dakika zammı geldi mi? 2020 Ekim güncel sigara zammı fiyat listesi! Hangi sigara kaç para oldu?

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

2020 Eylül ayı itibarıyla markaların güncel sigara fiyatları şu şekilde:

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Sigaraya son dakika zammı geldi mi? 2020 Ekim güncel sigara zammı fiyat listesi! Hangi sigara kaç para oldu?

JTI

Winston Slender: 15 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

Winston: 16 TL

Camel Slender: 14,5 TL

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Sigaraya son dakika zammı geldi mi? 2020 Ekim güncel sigara zammı fiyat listesi! Hangi sigara kaç para oldu?

Camel Rework: 15 TL

Camel: 15 TL

Monte Carlo Slender: 14 TL

Monte Carlo: 14,5 TL

LD: 14 TL

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Sigaraya son dakika zammı geldi mi? 2020 Ekim güncel sigara zammı fiyat listesi! Hangi sigara kaç para oldu?

Philip Morris

Marlboro Edge: 16 TL

Marlboro Touch: 17 TL

Marlboro: 18 TL

Parliament: 18,50 TL

Parliament Midnight Blue: 17,50 TL