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Satış patlaması yaşanmıştı! İkinci el araç fiyatları düşecek mi? Yıl sonuna doğru...

İkici el araç ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Koronavirüs pandemisi sonrası sıfır araç bulunurluğunun olmaması nedeniyle ikinci el araçlara yoğun talep gösterilmişti. Bu nedenle ikinci el otomobillerde fiyatlar adeta tavan yaptı. Araç alımı yapmak isteyen vatandaşlar merakla piyasadaki son durumu araştırıyor. Sektör yetkilileri tarafından ikinci el otomobil ile ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor. Peki, ikinci el araç fiyatları düşecek mi? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 03.10.2020 16:01 Güncelleme Tarihi: 03.10.2020 16:11
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Satış patlaması yaşanmıştı! İkinci el araç fiyatları düşecek mi? Yıl sonuna doğru...

İkinci el araç fiyatları ne zaman düşecek? sorusu, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Çin'den dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası etkilenen sektörler arasında otomotiv sektörü de yer aldı. Sıfır araç üretiminin azalması ile birlikte ikinci el araçlar rağbet görmüştü. Mart ayından bu yana adeta tavan yapan ikinci el araç fiyatlarında ne zaman düşüş olacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Uzmanlardan ikinci el araç için yıl sonu açıklaması geldi. Peki, ikinci el araç fiyatları ne zaman düşecek? 2021'de otomobil piyasası nasıl olacak? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Satış patlaması yaşanmıştı! İkinci el araç fiyatları düşecek mi? Yıl sonuna doğru...

İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞECEK?

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç, yıl sonuna doğru yeni araçların bayilere gelişinin ardından sıfır araç arzındaki yükselişle ikinci el araç sektörünün de hareketleneceğini belirterek, "Fiyatlarda da bir düşüş yaşanmasını umuyoruz." dedi.

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Satış patlaması yaşanmıştı! İkinci el araç fiyatları düşecek mi? Yıl sonuna doğru...

Erkoç, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de olumsuzluklar yaşandığını, buna rağmen ikinci el otomobil piyasasında yükselişin devam ettiğini söyledi.

İkinci el araç satışlarının ocak-eylül döneminde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 25,5 arttığına işaret eden Erkoç, bu dönemler itibarıyla satış sayısının 3 milyon 537 bin 698'den 4 milyon 439 bin 890'a çıktığını bildirdi.

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Satış patlaması yaşanmıştı! İkinci el araç fiyatları düşecek mi? Yıl sonuna doğru...

Erkoç, yılın ilk 3 ayında yükselişte olan ikinci el araç satışlarının, salgın kaynaklı sokağa çıkma kısıtlamalarının da etkisiyle nisan ve mayısta gerilediğini dile getirdi. Erkoç, şöyle devam etti: "2019 yılının nisan ayında 468 bin 217 adet olarak gerçekleşen ikinci el araç satışı, bu senenin aynı ayında yüzde 50,46 düşüşle 231 bin 977 olarak kaydedildi. Mayıs ayında da geçen seneye göre yüzde 26,36 düşüş yaşandı ancak haziran ayı itibarıyla kamu bankaları tarafından açıklanan kredi destek paketleriyle hem sıfır araç satışlarında hem de ikinci el piyasasında ciddi bir hareketlilik yaşandı. 2019 yılının haziran ayında 399 bin 916 adet olan satışlar, yüzde 93 artışla 773 bin 260 olarak gerçekleşti."

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Satış patlaması yaşanmıştı! İkinci el araç fiyatları düşecek mi? Yıl sonuna doğru...

İkinci el araç satışlarında ağustos ayında da yıllık bazda yüzde 32,67 artış görüldüğünü belirten Erkoç, geçen sene ağustosta 444 bin 290 adet olarak kayıtlara geçen satış sayısının bu yılın aynı ayında 589 bin 426'ya yükseldiğini ifade etti.