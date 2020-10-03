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Satış patlaması yaşanmıştı! İkinci el araç fiyatları düşecek mi? Yıl sonuna doğru...
İkici el araç ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Koronavirüs pandemisi sonrası sıfır araç bulunurluğunun olmaması nedeniyle ikinci el araçlara yoğun talep gösterilmişti. Bu nedenle ikinci el otomobillerde fiyatlar adeta tavan yaptı. Araç alımı yapmak isteyen vatandaşlar merakla piyasadaki son durumu araştırıyor. Sektör yetkilileri tarafından ikinci el otomobil ile ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor. Peki, ikinci el araç fiyatları düşecek mi? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 03.10.2020 16:01Güncelleme Tarihi: 03.10.2020 16:11