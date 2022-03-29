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Haberler Galeri Emekli ikramiye zammı son dakika: 2022 SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte öne çıkan rakamlar

Emekli ikramiye zammı son dakika: 2022 SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte öne çıkan rakamlar

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği bayram ikramiyesi artışında bazı rakamlar ön plana çıkıyor. Çeşitli rakamların dile getirildiği emekli ikramiyesinde kesin kararın nisan ayında verilmesi bekleniyor. Maaş bakılmaksızın her emekliye eşit olarak verilen bayram ikramiyesi ile ilgili son dakika gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 2022 SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.03.2022 11:04 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022 11:04
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Emekli ikramiye zammı son dakika: 2022 SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte öne çıkan rakamlar

Emekli ikramiye zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek gelir olarak ön plana çıkan bayram ikramiyesi için araştırmalar sürüyor. Ramazan Bayramı öncesinde gözler ikramiye artışına çevrildi. Bu yıl bir artış yapılması beklenen bayram ikramiyesinde bazı rakamlar öne çıkıyor. Peki, 2022 SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli ikramiye zammı belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli ikramiye zammı son dakika: 2022 SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte öne çıkan rakamlar

2018 yılında yürürlüğe giren bayram ikramiye ödemesi ilk olarak 1.00 lira olmak üzere toplamda 2.000 lira olarak ödeniyordu. Geçtiğimiz yıl bu tutar 1.100 liraya çıkarılarak toplamda 2.200 lira olarak belirlenmişti.

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Emekli ikramiye zammı son dakika: 2022 SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte öne çıkan rakamlar

Bu sene geçerli olacak asgari ücrette tarihi zam yapılmasının ardından bayram ikramiyesinde de artış beklentisi oluştu. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, bugünkü yazısında ikramiye zammına ilişkin öne çıkan rakamları kaleme aldı.

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Emekli ikramiye zammı son dakika: 2022 SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte öne çıkan rakamlar

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Bu yıl bayram ikramiyelerinin artacağı yönünde beklentiler oluştu. Ancak bununla ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. Şu ana kadar yapılan açıklamalara baktığımızda dört formül öne çıkıyor.

İşte o formüller:

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Emekli ikramiye zammı son dakika: 2022 SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte öne çıkan rakamlar

■ FORMÜL 1: İkramiye formüllerinden biri, enflasyon oranında artış yapılması. 2021 enflasyonu yüzde 36.08 olarak gerçekleşti. İkramiye yıllık enflasyona göre artırılırsa, ödemeler bin 100 liradan bin 496 lira 88 kuruşa çıkabilecek. Bu yıl iki bayramda toplam 2 bin 993 lira 76 kuruş ödeme alınabilecek.