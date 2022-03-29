Emekli ikramiye zammı son dakika: 2022 SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte öne çıkan rakamlar

Emekli ikramiye zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek gelir olarak ön plana çıkan bayram ikramiyesi için araştırmalar sürüyor. Ramazan Bayramı öncesinde gözler ikramiye artışına çevrildi. Bu yıl bir artış yapılması beklenen bayram ikramiyesinde bazı rakamlar öne çıkıyor. Peki, 2022 SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli ikramiye zammı belli oldu mu? İşte ayrıntılar...