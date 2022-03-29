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Emekli ikramiye zammı son dakika: 2022 SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte öne çıkan rakamlar
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği bayram ikramiyesi artışında bazı rakamlar ön plana çıkıyor. Çeşitli rakamların dile getirildiği emekli ikramiyesinde kesin kararın nisan ayında verilmesi bekleniyor. Maaş bakılmaksızın her emekliye eşit olarak verilen bayram ikramiyesi ile ilgili son dakika gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 2022 SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...