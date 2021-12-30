Maaşlar için son dakika gelişmesi... Milyonlarca çalışanın maaşında ilave 675 TL artış olacak! Kazanç tablosu netleşiyor...

Milyonlarca çalışanın maaşları Ocak ayında değişecek. Kamu çalışanları dahil tüm çalışanların ödeyeceği Gelir Vergisi'nden ise asgari ücrete isabet eden Gelir Vergisi kısmı kadar indirim yapılması sağlanıyor. Yeni gelişmelerden bir tanesi ise, çalışanlara ödenen ücretlerin aylık brüt asgari ücrete isabet eden kısmı üzerinden Damga Vergisi alınmaması yönünde de düzenleme hayata geçiriliyor. Diğer yandan Asgari Geçim İndirimi (AGİ) hiç bir çalışan için uygulanacak. İşte, konu hakkında son gelişmeler haberimizde...