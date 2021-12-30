30 Aralık 2021, Perşembe
Maaşlar için son dakika gelişmesi... Milyonlarca çalışanın maaşında ilave 675 TL artış olacak! Kazanç tablosu netleşiyor...
Maaşlar için son dakika gelişmesi... Milyonlarca çalışanın maaşında ilave 675 TL artış olacak! Kazanç tablosu netleşiyor. Yeni yıla kısa süre kala milyonlarca çalışan ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. 18.5 milyon çalışanın maaşının asgari ücrete kadar olan kısmı yeni yıldan itibaren vergi dışı kalıyor. Kazançlarda hiç kimse için asgari geçim indirimi uygulanmayacak. 2022 Ocak ayı itibariyle maaşlara zamlanmış olarak hesaplara yatacak. Konu hakkında detaylar haberimizde yer alıyor...
Giriş Tarihi: 30.12.2021 20:26 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021 20:26
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