30 Aralık 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Maaşlar için son dakika gelişmesi... Milyonlarca çalışanın maaşında ilave 675 TL artış olacak! Kazanç tablosu netleşiyor...

Maaşlar için son dakika gelişmesi... Milyonlarca çalışanın maaşında ilave 675 TL artış olacak! Kazanç tablosu netleşiyor...

Maaşlar için son dakika gelişmesi... Milyonlarca çalışanın maaşında ilave 675 TL artış olacak! Kazanç tablosu netleşiyor. Yeni yıla kısa süre kala milyonlarca çalışan ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. 18.5 milyon çalışanın maaşının asgari ücrete kadar olan kısmı yeni yıldan itibaren vergi dışı kalıyor. Kazançlarda hiç kimse için asgari geçim indirimi uygulanmayacak. 2022 Ocak ayı itibariyle maaşlara zamlanmış olarak hesaplara yatacak. Konu hakkında detaylar haberimizde yer alıyor...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.12.2021 20:26 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021 20:26
  • 1
  • 13
Maaşlar için son dakika gelişmesi... Milyonlarca çalışanın maaşında ilave 675 TL artış olacak! Kazanç tablosu netleşiyor...

Milyonlarca çalışanın maaşları Ocak ayında değişecek. Kamu çalışanları dahil tüm çalışanların ödeyeceği Gelir Vergisi'nden ise asgari ücrete isabet eden Gelir Vergisi kısmı kadar indirim yapılması sağlanıyor. Yeni gelişmelerden bir tanesi ise, çalışanlara ödenen ücretlerin aylık brüt asgari ücrete isabet eden kısmı üzerinden Damga Vergisi alınmaması yönünde de düzenleme hayata geçiriliyor. Diğer yandan Asgari Geçim İndirimi (AGİ) hiç bir çalışan için uygulanacak. İşte, konu hakkında son gelişmeler haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Maaşlar için son dakika gelişmesi... Milyonlarca çalışanın maaşında ilave 675 TL artış olacak! Kazanç tablosu netleşiyor...

CUMHURBAŞKANI'NA YETKİ VERİLİYOR

Kabul edilen yasa teklifi ile 2021 yılında tahminlerin üzerinde gerçekleşen genel bütçe gelirlerinin, genel bütçeli idare bütçelerine ödenek eklenebilmesine imkan tanınıyor. Bu çerçevede bütçe dengesi bozulmadan, gerçekleşen gelir kadar kamu hizmetlerinin ihtiyaç duyacağı ödeneklerin idare bütçelerine eklenebilmesi sağlanıyor. Yıl içerisinde eklenebilecek ödenek tutarı, Bütçe Kanunu'nda yer alan gelir tahmini üzerinde gerçekleşen gelir fazlası ile sınırlandırılıyor. Bu kapsamda, fazla bütçeyi kullanma yetkisi Cumhurbaşkanı'na verildi.

  • 3
  • 13
Maaşlar için son dakika gelişmesi... Milyonlarca çalışanın maaşında ilave 675 TL artış olacak! Kazanç tablosu netleşiyor...

Yeni sistemde bekâr bir çalışanla evli, eşi çalışmayan 3 çocuklu çalışan arasında vergileme açısından bir fark olmayacak. AGİ'nin kalkması nedeniyle ücrette azalma olmayacağı gibi çalışanların eline geçen net ücret artacak. Gelir vergisi istisnasının yanı sıra damga vergisi istisnası da uygulanacak. Damga vergisi istisnası, tüm çalışanların aylık ücretlerine 37,98 Lira avantaj olarak yansıyacak. İşçiye ödenen net ücretin öncelikle brüt tutarı bulunacak. Brüt tutar üzerinden hesaplanan vergiden asgari ücret için hesaplanan vergi mahsup edilecek. Böylece net ücret ile çalışanlar da brüt ücretle çalışanlarla aynı avantajdan faydalanacak.

  • 4
  • 13
Maaşlar için son dakika gelişmesi... Milyonlarca çalışanın maaşında ilave 675 TL artış olacak! Kazanç tablosu netleşiyor...

Gelecek yıl 5004 Lira olarak belirlenen brüt asgari ücret için normalde 675 Lira gelir vergisi ödenmesi gerekiyor. İşte asgari ücret zammı ve vergi düzenlemeleri sonrasınad net maaş ve AGİ hesaplamalarındaki değişiklik ve maaşa yansımalarına ilişkin son dakika gelişmeleri;

  • 5
  • 13
Maaşlar için son dakika gelişmesi... Milyonlarca çalışanın maaşında ilave 675 TL artış olacak! Kazanç tablosu netleşiyor...

Asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasına yönelik düzenleme, tüm ücret ve maaşların asgari ücret tutarı kadar kısmını da kapsayacak şekilde genişletildi. Ücret vergisine ilişkin olarak merak edilen soruların yanıtları şöyle:

1- Asgari geçim indirimi bekâr, evli, çocuklu herkes için kalktı mı?

Ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde asgari ücretin aylık brüt tutarının yüzde 85'i gelir vergisinden istisna edildiği için uygulama alanı kalmayan AGİ düzenlemesi yürürlükten kalkıyor. Yeni yıldan itibaren elde edilen kazançlarda asgari geçim indirimi (AGİ) uygulanmayacak. Yeni sistemde bekâr çalışanla evli, eşi çalışmayan, çocuklu arasında vergi istisnası aynı olacak.